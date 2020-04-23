«Я воспринимаю Фассбендера и МакКонахи как своих коллег»: Владимир Мишуков о тонкостях профессии

Константин Богомолов продолжает свою деятельность в качестве интервьюера в проекте «Коронный выход»
. На прошлой неделе состоялась трансляция с Мариной Зудиной
, на этот раз гостем стал Владимир Мишуков
.
Владимир признался, что им не движет идея заработать много денег. Главным энергетическим ресурсом он назвал интерес.
«Я ни в одной книжке не читал, что деньги должны стоять на первом месте. Всегда говорилось об идее, интересе, мечте. Мне вот уже 50 лет и я до сих пор считаю главным энергетическим ресурсом, прежде всего, интерес».
Именно из-за тяги к неизведанному, Владимир переключился с увлечения фотографией на мир кино. Он признается, что до сих пор сталкивается с трудностями в ходе подготовки к роли, часто он понимает, что просто не может раскрыть персонажа из-за нехватки времени на подготовку.
«Когда я смотрю на Джареда Лето, Фассбендера или Мэттью МакКонахи, я воспринимаю их как своих коллег. Смотрю и думаю: «Как же они это делают? Они из такого же теста, что и я, но почему вот так?» Размышляю, думаю, предполагаю, что это связано с подготовительным периодом. Я уверен, то, что делает Хоакин Феникс, тоже не происходит нахрапом. Перед этим следует долгая подготовка».
Владимир привел интересное сравнение актерской профессии с работой на приисках. Он считает, что деньги лишь отвлекают от конечного результата.
«Я перерабатываю руду, чтобы найти крупицу золота. Если буду отвлекаться на зарабатывание денег, добычи не произойдет».