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«Во сне она дает мне советы»: Мария Порошина рассказала о смерти матери

24 апреля
2020 год

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24 апреля 2020
В недавнем интервью порталу wday.ru Мария Порошина рассказала о том, как воспитывает детей и как пережила утрату матери.

Актриса призналась, что ей приходится нелегко, ведь дети требуют очень много внимания. Она сравнила себя с мамой-осьминожкой.

«У средних девочек сейчас интересный возраст: Серафиме 14 лет, Груне — 10. Тут я как мама-осьминожка, когда приходится, общаясь с одной, выхватывать за руку другую, которая берет горячую кружку с чаем, бежать к третьему, который может удариться о стол… Такая живая суетная, но, по мне, прекрасная жизнь. Местами очень нелегкая, когда дети не слушаются, но все равно это компенсируется их любовью, радостью, общением и веселым смехом. Такое, конечно, подпитывает. Кому-то достаточно одного ребенка, но мне всегда хотелось дружную семью с большим количеством детей».

«Во сне она дает мне советы»: Мария Порошина рассказала о смерти матери

В прошлом году у Порошиной впервые родился сын. Она рассказала, что чувствовала, когда узнала новость о том, что она вынашивает мальчика.

«Момент всплеска был внутренний, как тихая радость, чтобы не спугнуть. У меня все дети желанные, несмотря на то что в жизни были разные ситуации. Всегда мечтала о сыне, не потому что у меня одни девочки. Просто хотелось познать, что такое маленький мужчина, как он растет, как его нужно воспитывать. Ощутить, что такое быть мамой мальчика, а с годами, дай бог, стать и свекровью. Чувствовала, что недостает этой второй половины ощущений».

Порошиной в прошлом году пришлось пережить и личную трагедию – умерла мать актрисы. Мария рассказала, что справиться с утратой ей помогли дети.

«Я знала, как она их любила, какая у них неразрывная связь. Понимаю, что она была бы рада, видя, что все хорошо, и расстроилась бы, если бы я впала в депрессию. Мама — сильный жизнелюб. Я осознавала, что, когда отвлекаюсь, не испытываю боли так ярко, а так слезы лились ручьем и льются до сих пор. Услышу музыку, которую она любила, близкий ей анекдот — и начинаю плакать. Часто она снилась, это радость общения, мы решали вопросы, смеялись. Во сне она дает мне советы, и я поступаю, как она говорит. Мой мозг не может такое придумать».

Хороший совет дал актрисе и ее бывший муж. Гоша Куценко помог Порошиной принять утрату.

«Гоша помог в тот момент, его родители рано ушли. Он сказал: «Ты почувствуешь, что мама будет тебе помогать». Я удивилась, а вышло все именно так».

Актриса призналась, что больше всего ей не хватает похвалы матери. Она вселяла в Марию надежду и избавляла от страхов.

«Мы были очень связаны — духом, наверное, нам было интересно друг с другом, хоть могло быть разное мнение по вопросам. Она беззаветно меня любила, но могла быть строгой, делать справедливые замечания. И хвалить. Похвалы этой мне особенно сейчас не хватает, потому что она вселяла надежду, одобряла мои шаги, убирала страхи. Забирала девочек в Третьяковскую галерею, водила по различным выставкам. Ездила по разным музеям мира, чтобы потом показать мне фотографии и рассказать об увиденном. У нее был пытливый ум, постоянно хотела обучаться, несмотря на свои 70 лет. Своими увлечениями заразила старшую дочь Полину».
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«Во сне она дает мне советы»: Мария Порошина рассказала о смерти матери фотографии
«Во сне она дает мне советы»: Мария Порошина рассказала о смерти матери фотографии
«Во сне она дает мне советы»: Мария Порошина рассказала о смерти матери фотографии
«Во сне она дает мне советы»: Мария Порошина рассказала о смерти матери фотографии
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