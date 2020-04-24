«Я - это материнство»: Моника Беллуччи о причине своего пребывания на Земле

Моника Беллуччи
стала героиней нового номера французского журнала «Madame Figaro». Актриса сидит на самоизоляции с дочерьми на Коста-Рике, неподалеку от Венсана Касселя
и его новой семьи
, чтобы у детей была возможность видеться с отцом. В интервью изданию актриса рассказала о воспитании детей и о том, как проходят её дни на карантине.
О карантине
«Сейчас наш день определяет расписание дочерей. Они получают школьные уроки и задания на видео, и я слежу за тем, чтобы никто ничего не упускал. Важно, чтобы у них было четкое расписание. В остальное время - а его немного - я читаю сценарии и учу на итальянском языке текст для постановки о Марии Каллас. Когда все это закончится, я буду выступать с пьесой в Италии. В остальном мы очень уважительно относимся к рекомендациям властей: мы не выходим на улицу»
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«Мне очень грустно. А как вообще можно чувствовать что-то другое в этой новой, сложной и ужасной ситуации? Я постоянно думаю о своей стране, Италии, наиболее пострадавшей в Европе. Моя семья в порядке, но они все там, в Умбрии и в регионе Комо, не могу не упомянуть и о всех моих друзьях в Риме. Мы все живем в страхе. То, что сейчас происходит, по-настоящему пугающе. И в то же время я полностью уверена в медиках, я убеждена, что скоро мы найдем лекарство, а затем и вакцину. Пока же мы все находимся в режиме ожидания. Как сказал неаполитанский писатель и актер Эдуардо де Филиппо, "ночь должна пройти". Эта ночь, вероятно, будет долгой и мучительной, но обязательно приведет к чему-то новому»
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О воспитании дочерей
«У нас нет никаких правил. Каждый делает, что хочет и как хочет. Считаю, это единственно справедливым поведением. Есть женщины, которые без детей очень хорошо себя чувствуют, но моя ценность заключается именно в дочках. Я здесь, чтобы любить их: эта любовь, я убеждена, и дает мне жизненную силу. Всему этому меня научили родители. Они меня очень опекали, но всегда давали возможность поступить так, как я этого хотела»
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«Больше всего мне нравится видеть, как растут мои дочери, и сопровождать их до тех пор, пока они не смогут летать самостоятельно. Мои дочери - это ответы на все мои вопросы. Именно с их рождением я поняла причину своего пребывания на этой Земле… Для каждого свой путь, его опыт и его откровения. Я - это материнство».