Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Я - это материнство»: Моника Беллуччи о причине своего пребывания на Земле

24 апреля
2020 год

Лайфстайл >>
24 апреля 2020
Моника Беллуччи стала героиней нового номера французского журнала «Madame Figaro». Актриса сидит на самоизоляции с дочерьми на Коста-Рике, неподалеку от Венсана Касселя и его новой семьи, чтобы у детей была возможность видеться с отцом. В интервью изданию актриса рассказала о воспитании детей и о том, как проходят её дни на карантине.

«Я - это материнство»: Моника Беллуччи о причине своего пребывания на Земле

О карантине

«Сейчас наш день определяет расписание дочерей. Они получают школьные уроки и задания на видео, и я слежу за тем, чтобы никто ничего не упускал. Важно, чтобы у них было четкое расписание. В остальное время - а его немного - я читаю сценарии и учу на итальянском языке текст для постановки о Марии Каллас. Когда все это закончится, я буду выступать с пьесой в Италии. В остальном мы очень уважительно относимся к рекомендациям властей: мы не выходим на улицу».

«Я - это материнство»: Моника Беллуччи о причине своего пребывания на Земле

«Мне очень грустно. А как вообще можно чувствовать что-то другое в этой новой, сложной и ужасной ситуации? Я постоянно думаю о своей стране, Италии, наиболее пострадавшей в Европе. Моя семья в порядке, но они все там, в Умбрии и в регионе Комо, не могу не упомянуть и о всех моих друзьях в Риме. Мы все живем в страхе. То, что сейчас происходит, по-настоящему пугающе. И в то же время я полностью уверена в медиках, я убеждена, что скоро мы найдем лекарство, а затем и вакцину. Пока же мы все находимся в режиме ожидания. Как сказал неаполитанский писатель и актер Эдуардо де Филиппо, "ночь должна пройти". Эта ночь, вероятно, будет долгой и мучительной, но обязательно приведет к чему-то новому».

«Я - это материнство»: Моника Беллуччи о причине своего пребывания на Земле

О воспитании дочерей

«У нас нет никаких правил. Каждый делает, что хочет и как хочет. Считаю, это единственно справедливым поведением. Есть женщины, которые без детей очень хорошо себя чувствуют, но моя ценность заключается именно в дочках. Я здесь, чтобы любить их: эта любовь, я убеждена, и дает мне жизненную силу. Всему этому меня научили родители. Они меня очень опекали, но всегда давали возможность поступить так, как я этого хотела».

«Я - это материнство»: Моника Беллуччи о причине своего пребывания на Земле

«Больше всего мне нравится видеть, как растут мои дочери, и сопровождать их до тех пор, пока они не смогут летать самостоятельно. Мои дочери - это ответы на все мои вопросы. Именно с их рождением я поняла причину своего пребывания на этой Земле… Для каждого свой путь, его опыт и его откровения. Я - это материнство».
версия для печати
Ссылки по теме
«Почему бы и нет»: Моника Беллуччи о пластической хирургии

Старшая дочь Моники Беллуччи и Венсана Касселя строит карьеру модели
Поиск по меткам
детикоронавирус
персоны
Моника БелуччиВенсан Кассель

фотографии >>
«Я - это материнство»: Моника Беллуччи о причине своего пребывания на Земле фотографии
«Я - это материнство»: Моника Беллуччи о причине своего пребывания на Земле фотографии
«Я - это материнство»: Моника Беллуччи о причине своего пребывания на Земле фотографии
«Я - это материнство»: Моника Беллуччи о причине своего пребывания на Земле фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

Скорбим

Иван Щёголев
20 апреля ушёл из жизни режиссёр, актёр Иван Щеголев.
Наталья Дикарева
17 апреля ушла из жизни актриса Наталья Дикарева.

День рождения >>

Оксана Арбузова
Екатерина Астахова
Лариса Борушко
Евгений Велихов
Савва Гусев
Валерий Закутский
Анатолий Кторов
Дарья Лузина
Елена Скороходова
Земфира Цахилова
Юрий Чернов
Эйдан Гиллен
Ференц Зенте
Ежи Крышак
Анита Лохнер
Ширли МакЛэйн
Остин Николс
Барбра Стрейзанд
все родившиеся 24 апреля >>

Афиша кино >>

Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Прекрасные лжецы
комедия, мелодрама
Франция, 2019
Гудбай, Америка!
драма, комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен