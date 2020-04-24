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Ангелина Стречина рассказала о сериале «Мир! Дружба! Жвачка!»

24 апреля
2020 год

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24 апреля 2020
23 апреля на видеоплатформе Premier вышел новый сериал «Мир! Дружба! Жвачка!», рефлексирующий на тему взросления в мифогенных 90-х. Сыгравшая в сериале одну из ролей Ангелина Стречина родилась в 1996 году, поэтому о легендарном десятилетии знает лишь понаслышке, как поется в известной песне Монеточки. В интервью журналу «ОК» Ангелина рассказала о сериале и, по традиции, о том, как проводит время на карантине.

Ангелина Стречина рассказала о сериале «Мир! Дружба! Жвачка!»

О сериале и 90-х

«На самом деле, о 90-х я знаю очень много от родителей, бабушек и дедушек. Но у меня в детстве было много вещей из того времени. Огромный кассетный магнитофон, кассеты, которые мы ручками крутили. Я всё это застала, в отличие от тех, кто родился в 2000. А что касается образа, то, когда на съемках собирается хорошая команда, он создается всеми вместе. И когда ты приходишь на площадку, а там всё, как в твоем детстве, как в фильмах, на картинках и на фотографиях, когда тебя одевают в одежду из 90-х, когда у тебя очень странная прическа и макияж из того времени, то ты себя ощущаешь другим человеком, ведь всё вокруг тебя на это настраивает. Конечно, больше всего мне помогали режиссер Илья Аксенов ( и мой партнер по сериалу Юра Борисов. Они очень много со мной разговаривали, рассказывали обо всём».

Примечательно, что рассказывавшие Ангелине «обо всём» Борисов и Аксёнов родились в 1992 и 1989 годах соответственно.

Ангелина Стречина рассказала о сериале «Мир! Дружба! Жвачка!»

«Меня привлекло, что 90-е в сериале представлены глазами подростков. Одно дело, как видят ситуацию взрослые, и совсем другое — как ребенок. Он не совсем понимает, что происходит, но уже в теме и по-своему воспринимает происходящее. С одной стороны, подросток видит красивую жизнь, жвачки, газировку и прочее. А с другой — уже понимает, какой ценой всё это достается и появляется».

О детстве и юности

«Всё свое свободное время я училась и занималась, мне особо нечего рассказать. Бывали вспышки, когда я совершала что-то из ряда вон... И мне даже казалось, что я слишком наглая. А потом наступали моменты, когда становилась тихоней. Конечно, в моем детстве были и гаражи с прогнившими крышами, в которые мы залезали, но в основном всё же школьные годы у меня прошли спокойно».

Ангелина Стречина рассказала о сериале «Мир! Дружба! Жвачка!»

О карантине

«Самое главное, когда я просыпаюсь утром, говорю себе, что всё хорошо - новый день наступил, и я выспалась! Как здорово, что проснулась я и все мои близкие. После этого становится хорошо. А занимаюсь я тем, что откладывала «на потом» последние лет десять. Разбираю фотографии, документы, папки и тетради с записями. То есть, навожу порядок. Кроме того, каждый день по расписанию спорт, английский. Самоизоляция — прекрасная возможность прочесть все книги, которые хотела. Например, сейчас продолжу чтение «Пищеблока» Алексея Иванова, давно ее начала. Планирую дописать маслом картину, а также у меня есть целый список сериалов, которые я хочу посмотреть».
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Ангелина Стречина рассказала о сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» фотографии
Ангелина Стречина рассказала о сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» фотографии
Ангелина Стречина рассказала о сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» фотографии
Ангелина Стречина рассказала о сериале «Мир! Дружба! Жвачка!» фотографии
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