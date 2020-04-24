Я никогда не говорю «никогда»: Кэмерон Диас о завершении актёрской карьеры

«Мой муж любит ложиться спать поздно. А я, наоборот, ложусь рано и встаю рано. Он соответственно просыпается поздно. И для нас - начинающих родителей - эта схема оказалась рабочей: когда я отправляюсь спать, Бэнджи может еще несколько часов и кормить дочь, и просто быть с ней, пока сам не захочет спать; а уже с раннего утра с ней я, а он может как следует выспаться. Такая взаимовыручка очень ценна! Мы не думаем об этом каждый день, но, наверное, потому противоположности и притягиваются. Мы нужны друг другу и отлично дополняем друг друга».
Как оказалось, Гуччи и Кэмерон не ограничились созвоном в прямом эфире. 23 апреля Гуччи опубликовала очередной выпуск рубрики Make-up & Friends, посвященный Кэмерон. Визажистка наведалась к актрисе в гости с тем, чтобы накрасить свою любимую клиентку и повспоминать истории из их совместного прошлого. Периодически выныривая из волн памяти, Кэмерон рассказывала о том, как она нынче поживает: «Мне нравится быть замужем. Лучшее, что случилось со мной в этой жизни - знакомство с моим мужем, наши отношения, наша дружба».
Кэмерон не раз признавалась, что кухня для неё - главное место в доме. Рассказывая Гуччи о том, что для неё означает готовка, Кэмерон даже пустила слезу умиления: «Я нахожусь в этом доме уже 6 лет, и большую его часть занимает моя кухня. Когда я готовлю что-то своим близким людям, тем, которых очень люблю, я стараюсь передать им таким образом частичку своего тепла и доброго расположения. Мне хочется, чтобы они почувствовали мою любовь. Так, извини, я начинаю плакать».
Почти шесть лет Кэмерон не снимается в кино - актриса честно призналась в интервью журналу InStyle, что совершенно не скучает по работе. Интервью оставило впечатление о том, что Кэмерон и не собирается возвращаться в кино.
Однако когда Гуччи завела об этом разговор, Кэмерон обнадеживающе заявила: «Ну, послушай, я никогда не собиралась говорить «никогда». Я вообще не говорю «никогда» по поводу чего бы то ни было».