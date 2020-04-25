«Не будьте вы такими злое****** му****!»: У Лили Рейнхарт сдали нервы из-за поклонников

А всё началось где-то неделю назад, когда «поклонники» прокляли актёра Коула Спрауса (партнёр Лили по сериалу «Ривердейл», с которым она встречается с 2018 года) за то, что он якобы изменил Рейнхарт с 18-летней моделью Кайей Гербер (дочь супермодели Синди Кроуфорд). Поводом к подобным обвинениям стали злосчастные фотографии, которые опубликовала Кайя в своём Инстаграме. По непонятно каким приметам фанаты вычислили, что фотографии были сделаны дома у Коула. В то время как Лили коротает деньки на карантине в разлуке с любимым.
фото: Коул Спраус
Проблема в том, что за обвинениями и осуждением последовали какие-то угрозы и прочие настораживающие действия, вынудившие Спрауса отреагировать: «Я терпимо отношусь ко многим слухам и клевете, распространяемым в интернете людьми, называющими себя моими поклонниками. Фанатами, которые считают себя вправе вмешиваться в мою личную жизнь, потому что я никогда не реагирую на это. Но атаковать моих близких с необоснованными обвинениями, сливая мой адрес, угрожая мне убийством, – все это уже признаки помешательства и ненормального фанатизма», - написал актёр в своём Инстаграме.
Вместо того, чтобы внять словам актёра, поклонники обратили внимание на то, что он так и не опроверг слухи о разладе с Рейнхарт.
Очевидно, что обсуждение личной жизни актёров так и не прекратилось, иначе зачем бы Лили высказываться через несколько дней после заявления Коула? Да ещё и в такой грубой форме?
«Твиттер - самая токсичная разновидность социальный сетей. Люди здесь ведут себя как му**ки. Вы вообще понимаете, что такое карма? Если нет - ничего страшного, поймёте, когда она укусит вас за ваши несчастные задницы», - написала Лили в Твиттере. И продублировала в Инстаграме: «Дорогие пользователи социальных сетей. Не высаживайте людей забавы ради. Ну будьте вы такими злое**чими му**ками. Мир больше не нуждается во всём этом дерьме».
Потом, правда, Лили одумалась и удалила посты. Ведь сегодня в диалоге с токсичными людьми некрасиво опускаться до их уровня, требуя их перестать быть токсичными - иначе рискуешь впасть в парадокс. Столкнувшаяся недавно с похожей проблемой Флоренс Пью дала бесплатный мастеркласс по общению с обнаглевшими «поклонниками», которые затравили её возлюбленного. Взвешенно и спокойно Флоренс попросила этих людей заткнуться или исчезнуть из её социальных сетей.