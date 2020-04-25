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«Утром мы стараемся не глядеть друг другу в глаза»: Максим Матвеев и Елизавета Боярская о сохранении брака на карантине

25 апреля
2020 год

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25 апреля 2020
В пресловутой самоизоляции многие занялись переосмыслением творческой самоидентификации. Плоды этого переосмысления достаточно быстро вылились в приток всевозможных «шоу на диване», транслируемых посредством Инстаграма. Писатель Александр Цыпкин (известный также как «муж Оксаны Лаврентьевой») запустил карантинный проект «На гречке дома», в рамках которого стоит в углу коленями на гречке общается с приглашенными звёздами о том, как не рехнуться, сидя взаперти. В гости на гречку к Цыпкину уже заглянули Константин Хабенский, Светлана Ходченкова, Ингеборга Дапкунайте и другие актёры отечественного кинематографа. Гостями свежего выпуска стали Максим Матвеев и Елизавета Боярская, которые рассказали Александру о том, как им удаётся сохранить брак на карантине.

«Утром мы стараемся не глядеть друг другу в глаза»: Максим Матвеев и Елизавета Боярская о сохранении брака на карантине

О сохранении чувств

Максим: «Во-первых, утром мы стараемся не глядеть друг другу в глаза. Стараемся соскучиться друг по другу».
Елизавета: «Мы ни разу за весь этот период не поссорились, ни разу не повысили друг на друга голос и ни разу не сказали, что мы друг друга раздражаем».

О досуге

Елизавета: «У нас есть небольшой (sic!) балкон, где Максим сделал себе спортснаряд, прям серьезный такой. И полтора часа в день он на всеобщее обозрение занимается спортом. И это так красиво. На это любуюсь не только я, но и наши дети, который стоят у балкона за стеклом и смотрят на папу».
«Старший сын у нас уже взрослый, кайфовый партнер, поэтому мы и в настольные игры играем, и кино смотрим вместе. Есть минутки чтения. Берем книги, садимся на диван и читаем».

О занятости

Максим: «Столько дел! Ну ладно бытовуха и дети, которым нужно организовывать жизнь. Но в плане творческом - где-то да пробьётся жизнь. У меня идут репетиции по Скайпу, по Зуму, проекты, которые, я думаю, вообще будут сниматься вот в таких домашних условиях. Такое кино на удалёнке. Мы сейчас репетируем, встречаемся большой компанией в Зуме, и у меня тут уже полная прихожая оборудования: камера, свет».

«Утром мы стараемся не глядеть друг другу в глаза»: Максим Матвеев и Елизавета Боярская о сохранении брака на карантине

О преимуществах и минусах самоизоляции

Елизавета: «Таких счастливых дней, как у меня сейчас в изоляции, у меня не было давно. Вот прям таких, как я мечтала. У меня вообще был план, когда закончится выпуск« Братьев Карамазовых», премьера которых, по идее, вчера и сегодня должна была быть в Малом драматическом театре. Я думала: всё, я больше никакую работу брать не буду долго, хочу посидеть дома с семьей и мужем. Я очень сильно этого хотела, но я хотела не того, что происходит сейчас, поэтому Вселенная меня не очень правильно услышала, надеюсь, что это не я виновата. Сначала было тяжело - именно в быту тяжело. А потом я привыкла, и сейчас вообще кайф. Но с другой стороны, я понимаю...Сначала я такая: вау, вся жизнь перешла в онлайн, смотри - вот прямой эфир, вот интервью, вот то-сё, пятое, десятое. Но всё равно я понимаю, что это суррогат. Это круто, но на непродолжительное количество времени. А потом это всё надо заканчивать. Я не хочу с тобой сидеть пить коньяк по Скайпу. Я хочу встретиться в крутом рестике в Петербурге, поболтать, погулять по Питеру, покататься по каналам и посмотреть на развод мостов, условно говоря.
Какие-то вещи шокируют - например, как оркестры репетируют онлайн. Впечатляет невероятно - люди сидят в разных местах, и всё равно музыка их объединяет. Это всё здорово на уровне впечатления. Но вообще так я не хочу. Я хочу обратно к людям, на реальные репетиции, на реальную сцену, смотреть на публику и дышать с ней вместе».

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«Утром мы стараемся не глядеть друг другу в глаза»: Максим Матвеев и Елизавета Боярская о сохранении брака на карантине фотографии
«Утром мы стараемся не глядеть друг другу в глаза»: Максим Матвеев и Елизавета Боярская о сохранении брака на карантине фотографии
«Утром мы стараемся не глядеть друг другу в глаза»: Максим Матвеев и Елизавета Боярская о сохранении брака на карантине фотографии
«Утром мы стараемся не глядеть друг другу в глаза»: Максим Матвеев и Елизавета Боярская о сохранении брака на карантине фотографии
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