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«Естественно, было несколько не по себе»: Марина Кравец о родах во время пандемии

25 апреля
2020 год

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25 апреля 2020
В начале апреля, в разгар пандемии коронавирусной инфекции резидентка шоу Comedy Club Марина Кравец родила первенца. В интервью петербуржскому изданию «Собака.ru» Марина рассказала о том, что ей помогло сохранить спокойствие в это непростое время.

«Естественно, было несколько не по себе»: Марина Кравец о родах во время пандемии

«Естественно, было несколько не по себе, волнительно. Но я старалась следовать всем предписанным нормам: соблюдение гигиены, дистанцирование от скоплений людей. Укрепляла иммунитет прогулками и разнообразным питанием, старалась есть полезную пищу. Вообще, расставляла приоритеты в пользу будущего ребенка. В целом, настрой был такой: делай, что должен и будь, что будет. Благо, успели вдоволь нагуляться до введения карантина».

«Родственники, конечно, беспокоились о моем самочувствии. Но, к счастью, период ожидания был спокойным, несмотря на то, что беременность совпала с пандемией. Я считаю, что раз так произошло, значит, так было нужно. Это и про ситуацию в мире, и в нашей частной жизни».

«Мне посчастливилось попасть в замечательный роддом. Это роддом ЕМС в Москве. Сейчас в большинстве роддомов не допускается присутствие мужа, даже не тратят время на анализ его здоровья: просто «нет» и все. Понять эти организации можно, но в нашей клинике моему мужу (Аркадий Водахов, продюсер — прим.ред.) максимально быстро провели необходимые обследования и допустили ко мне. За это мы очень благодарны».

«Даже в самоизоляции и на карантине можно найти положительные стороны. Мы не просто «должны как можно больше времени проводить с ребёнком», мы сейчас можем себе это позволить и делаем это с огромным удовольствием. Сейчас мы дома, растем. Появился новый человек, а вместе с ним новый график жизни, эмоции и звуки».

«Что посоветовать будущим мамам? Меньше читать новости. Не нервничать, не сгущать краски. Улыбаться! Вслед за улыбкой подтянется и настроение!»
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