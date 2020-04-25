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Райан Рейнольдс не даёт Тому Холланду протрезветь

25 апреля
2020 год

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25 апреля 2020
Британский актёр Том Холланд уже месяц сидит на карантине в обществе трёх товарищей и безуспешно пытается перестать выпивать. О том, что ему мешает протрезветь, актёр рассказал в эфире шоу Джимми Киммела (на удалёнке, разумеется).

Райан Рейнольдс не даёт Тому Холланду протрезветь

«Мы с ребятами сидим на карантине уже где-то месяц. Проблем друг с другом у нас особенно нет, потому что мы почти всегда навеселе. Нам несказанно повезло - у нас есть небольшой участок у дома, погода в Лондоне хорошая. Так что жаловаться нам не на что. Нам даже удаётся поработать. Мы с Гарри работали над сценарием, вчера отправили его продюсерам, и, на самом деле, я за всю свою карьеру так не нервничал. Боюсь, они поймут, что я на самом деле глупый и безграмотный.
Помимо прочего мы много играем в Play Station, смотрим кучу фильмов, подтягиваем историю кино, ну, и как я уже сказал, много пьём. Вообще-то я на прошлых выходных дал себе слово, что перестану пить на неделю. Возьму перерыв. И буквально в понедельник утром Райан Рейнольдс прислал мне ящик джина. На коробке было написано: «Немного добрососедского паучьего джина. С любовью, Райан».

Райан Рейнольдс не даёт Тому Холланду протрезветь

Рейнольдс прислал Тому не какой-то абстрактный джин, а джин «Aviation», компанию по производству которого он приобрёл ещё в 2018 году. С тех пор в попытках толкнуть свой товар Райан спаивает не только молодежь, но и людей преклонного возраста.

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Райан Рейнольдс не даёт Тому Холланду протрезветь фотографии
Райан Рейнольдс не даёт Тому Холланду протрезветь фотографии
Райан Рейнольдс не даёт Тому Холланду протрезветь фотографии
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