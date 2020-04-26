Регина Тодоренко оказалась в центре скандала из-за высказываний о домашнем насилии

Безобидные, на первый взгляд, интервью Регины Тодоренко обернулись для неё громким скандалом и огромными репутационными потерями. Слова телеведущей о домашнем насилии привели к волне негодований. Всё началось с интервью, которое Регина вместе с мужем Владом Топаловым дали изданию Peopletalk. Когда речь зашла о громких звездных разводах, супруги достаточно резко высказались о тех, кто афиширует свою личную жизнь.
«Нужно же быть законченным идиотом, чтобы думать, что, если есть красивая картинка, значит в жизни все красиво. Не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понимать - у всех все одинаково. Мы тоже ругаемся. И те пары, про которые мы говорим. Это нормально. «Ах, он оказывается был груб с ней?» В смысле? Ну он мужик, конечно, он может быть грубым, это его природа. И женщина могла быть грубой, это естественно», - высказался Влад Топалов.
Затем начала рассуждать Тодоренко:
«Мы показываем хорошие и красивые фотографии, потому что делимся счастьем в моменте. Но мы не полные идиоты, которые показывают, как муж умирает в сухом льду. Нужно быть настолько психологически больным человеком, чтобы взять камеру и сказать: «Боже, мой муж меня бьет!». Ты чё? У тебя есть мозги вообще? Наверное, наступает какой-то критический момент, чтобы вот такое сказать. А почему он тебя бьёт? Ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? А что ты сделала для того, что он тебя ударил?».
Через некоторое время журнал Glamour тоже пригласил Регину в эфир, чтобы дать ей возможность ещё больше оконфузиться объяснить свою позицию. И Регина не разочаровала: телеведущая начала рассуждать о домашнем насилии на основании поверхностных, снятых по вершкам знаний из области психологии.
«Первым пунктом в психологических исследованиях стоит то, что женщине нравится быть жертвой. Женщине, которую насиловали, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина её избил, когда был пьяным, а наутро она ему и рассол принесет, и супчик. А кто-нибудь когда-нибудь вообще задумывался о том, как часто женщины избивают мужчин? А ведь каждая вторая из нас хоть раз давала пощечину своему партнеру. Это тоже нужно брать в расчет. Оставаясь с таким мужчиной, вы его только дополнительно провоцируете. Женщина должна всем видом показывать, что она не будет жертвой. Тогда ей удастся избежать насилия», - заключила Тодоренко.
Как это ни странно, возгласов солидарности после этих заявлений не воспоследовало. Более того, её слова подняли девятый вал негативных комментариев. А журнал «Glamour» официально лишил Регину звания «Женщина года», о чём, в лучших традициях Понтия Пилата, не преминул уведомить общественность. Но общественное порицание и лишения виртуальных регалий - это полбеды. С телеведущей начали расторгать рекламные контракты крупные компании, лицом которых она выступала. В частности, от сотрудничества с Региной уже отказалась компания PepsiCo, сняв с эфира рекламу сока J7 с участием Тодоренко.
Не смогли смолчать и коллеги Тодоренко из мира шоу-бизнеса: некоторые назвали её слова отвратительными, а другие – встали на защиту.
«То, что я услышала вчера от Регины, очень плохо и неправильно. Никто не имеет права оправдывать жестокость в семье. Мама воспитывала нас одна. Папа бросил нас, и мне от него не доставалось, ведь его не было. А мама была типичной разведённой женщиной с двумя детьми, отсутствием денег и большой драмой. Но я была счастлива, потому что меня дома не били. Так, как бил своих девочек сосед сверху и другой сосед двух дочек этажом ниже. Я через стены слышала крики и детский плач, но они так и продолжали жить. Возможно, потому что хуже этого было для них одно — стать моей мамой. Остаться без мужика. Остаться одной».
«Мы (женщины, общество, пресса) должны прекратить судить о состоятельности женщины по тому, есть ли у неё мужчина или нет. Замужем она или нет. Есть ли у нее дети в 35 или нет. Женщина, как и мужчина, — это личность! И не поверите, быть счастливой без мужчины (плохонького, пьющего, бьющего, но хоть какого) тоже можно. Я бы очень хотела видеть в рекламных компаниях и на обложках журналов больше женщин, самостоятельно построивших бизнесы; счастливых матерей-одиночек без выносов «Я мечтаю однажды встретить его». Я очень хочу, чтобы в нашем обществе стало нормой принимать и поддерживать женщину такой, какая она есть».
«С детства не могла терпеть травлю и несправедливость. Ненавидела когда "все на одного". И поэтому считаю своим долгом заступиться за человека, который ошибся, но на которого сейчас развернулась настоящая травля. Регина Тодоренко уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. Ведь вопрос не в словах, не правда ли? А в том, что нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость. Я против домашнего насилия, против виктимблейминга и рассуждений в духе «она сама виновата», но я также против «диктатуры толерантности». Когда любое неосторожное или глупое слово становится стартом травли. Все либеральные, феминистские, лгбтшные и прочие ценности ценны до тех пор, пока мы просвещаем, возмущаемся, отстаиваем их, но даем всем право на ошибку и право на извинение. Если права такого нет, то грош цена этим ценностям. Проблема не в том, что какая-то блогерша ляпнула с дуру не то, а в том, что феминизм — это по-прежнему для многих негативное слово, проблема в том, что многие вообще не понимают что это такое, думая, что это женщины «которые не бреют подмышки». И вот над этим надо работать, создавая позитивную повестку, а не над тем чтоб уничтожить Регину Тодоренко. У меня всё».
«Марат Башаров, Леонид Слуцкий, Регина Тодоренко, Александр Домогаров — попробуйте вычеркнуть лишнее имя. После публичной казни Регины, на которой её разве что... да нет, и четвертовали тоже, я искренне хочу знать, кого Тодоренко избила до полусмерти, изнасиловала или публично унижала, доводя до истерики? Если такие факты есть, то почему не доложили?!) Я не буду сейчас писать вневременные банальности, вроде евангельской истории Христа и грешницы. Давайте вернемся к моему перечислению: все в этом списке, за исключением Регины, сохранили работу, положение, да и уважаемы частью аудитории. Вы не видите абсурда в этой картине?»
«А еще мне интересно, кто в эти дни протянул Тодоренко руку помощи (здравые люди есть, но их совсем мало)? Скрытая до времени ненависть к успеху — пусть, по мнению многих, и незаслуженному — несчастной девочки просто взорвалась в Сети потоками грязи, замаскированной под праведный гнев. Ну да, давайте отнимем у неё всё, уничтожим морально, а ещё лучше — побьем камнями! Человек, по моему мнению, может тысячу раз быть неправ, но никому нельзя отказать в праве на перемену своей точки зрения и в праве на искупление своей вины. Тем, кто написал Регине в эти дни вариант фразы «гори в аду, тварь», я хочу сказать следующее: вы не замечаете, но это дело ваших рук — создание ада и всяческих тварей. И вы ставите себя в тот самый бесконечный ряд абьюзеров, хейтеров и насильников, которые пренебрегли самым главным, что есть в человеке: его умением прощать и сострадать тому, кто попал в беду. Но это ваш выбор, и за него у вас звание «Женщины года» не отберут».
«То, что происходит вокруг Регины Тодоренко — это очень точная примета сегодняшнего дня. Есть публичный человек. Ему задали вопрос. Он ответил. А те, кого не спрашивали, и вряд ли спросят, начали этого человека изо всех сил склонять. Причем, не за то, что он произнес, а за все, что подвернется. Прозвучало мнение. Не призыв. Не оскорбление. Мнение. Оно может нравится или нет. Может быть умным. Может быть нет. И приметой здорового человека была бы реакция именно на это мнение: «я согласен потому что...» или «я не согласен потому что...». Но ведь происходит не так. На мой взгляд, это очень печальный симптом — именно вынуждать приносить извинения. Ну как так? Это диагноз. Быть публичным человеком не только приятно. Это, понятно, еще и ответственность за слова и поступки. А еще порой обязанность соблюдать гладкие формулировки, произносить не всегда то, что думаешь, а именно то, что не обидит. Говорить, что думаешь, возможно, не всегда разумно, но определенно смело. Мало кто решится. Мы живем в очень странное время, которое требует корректности во всём: только бы не задеть, не возбудить тех или этих. И это вынуждает писать «я против домашнего насилия». Но и добавить «я и против буллинга тоже и против тупой травли». P.S. Если сильно возмущены, помогите организациям, которые борются с проблемой домашнего насилия, вместо того чтобы чесать языками. И, пожалуйста, не забывайте мыть руки в течение 30-ти секунд».
В поддержку своей супруги высказался и певец Влад Топалов. Он написал, что Регина за это время вдоволь настрадалась.
«А вам, великие умы современности, ораторы, гении, изобретатели, ученые, профессора, лингвисты, академики, создающие каждый день столько нового и сидящие дома на диванах, я скажу только одно. Если вам есть что сказать-говорите уже мне. Оставьте хрупкую девочку в покое. Она достаточно настрадалась и нарыдалась за сутки. Всё время забываю, что все тут Святые!».
«Я ПРОТИВ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ! Простите за некорректные формулировки! Благодарю каждого и ценю ваше мнение. Я хочу еще раз извиниться за своё грубое, отвратительное высказывание. Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как «заслужить насилие». Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться. Да, я оступилась и ошиблась!!!! Но я благодарна своему глупому языку за то, что стала триггером, который помог десяткам тысяч женщин высказаться. Спасибо, что вы показали мне гнусные реалии, о которых я даже не подозревала в силу своей неосведомленности и необразованности. Теперь моя площадка в Инстаграм станет домом для тех, кто готов говорить о домашнем насилии и больше не будет умалчивать! До вчерашнего момента я не понимала масштаб проблемы домашнего насилия. За эти сутки, получив тысячи историй реальных женщин, я связалась с представителями фондов (Центр "Насилию.нет", Центр помощи пережившим сексуальное насилие "Сёстры», Кризисный Центр для Женщин, "ТынеОдна"), поддерживающих женщин, подвергшихся домашнему насилию, чтобы совместными СИЛАМИ доносить эту проблему до общества, а главное — выработать шаги по её искоренению! Женщине в такой ситуации нужна помощь, а не совет девушки с ОБЛОЖКИ!!! Прошу простить меня, если такое можно простить», - написала Регина под видео».