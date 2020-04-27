«По красным дорожкам я не скучаю»: Петр Федоров об онлайн-премьерах

38-летний Петр Федоров
дал эксклюзивное интервью журналу «Hello!»
, где рассказал о новом космическом триллере «Спутник»
, онлайн-премьерах и деятельности во время карантина.
Премьеру фильма «Спутник»
из-за пандемии пришлось перенести в онлайн. В космическом триллере Федоров исполнил роль космонавта Константина Вешнякова, вернувшегося на Землю с инопланетным паразитом. Зрители и звезды собрались на площадках: more.tv
, ivi
и Wink
23 апреля. Однако в интервью актер признался, что по красным дорожкам он совсем не скучает.
«Я больше скучаю по общению во время съемок. И прежде всего скучаю по незавершенным съемкам - брошенным персонажам и их историям. С коллегами я люблю общаться именно во время работы. Поверь, этого хватает, съемочная площадка - огромный муравейник, который еще и передвигается. Все это довольно энергозатратная работа, после которой иногда требуется даже перерыв в общении. По дорожкам я тоже без повода не шастаю, посещаю с радостью свои премьеры и премьеры близких друзей. Так что по дорожкам я не скучаю. Главное, было бы что показывать на экране»
, - рассказал актер.
Герою Федорова в фильме не раз приходится делать сложный выбор. В интервью он рассказал, какой выбор дался ему сложнее всего.
«Посвящая себя творчеству, я уже жертвую собой. Моим близким приходится терпеть меня и любить таким, какой я есть, влюбленным в свое дело. Это непросто. Многие не выдерживают такого количества командировок, из-за этого происходят трещины в отношениях. Моя профессия - это служба. Спектакль состоится при любых обстоятельствах, съемку отменить невозможно. Это только со стороны кажется романтикой. За этим забором много труда, слез, пота и потерь. Я в чем-то даже раб, но не могу по-другому. И это нормально. Просто надо учиться компенсировать потери и пытаться управлять жизненным потоком. Потому что кроме наших близких у нас никого нет. И все, что я делаю, я делаю ради них. Но делать надо, как для себя. Тогда и будет для всех»
.
Космонавт и паразит в «Спутнике» образуют симбиоз. Актер в беседе с журналистами рассказал, что такие «симбиозы» вполне реальны.
«Союз людей - вообще штука непростая и тонкая. Нельзя вот так взять и разделить людей на паразитов и не паразитов. Кому-то не хватает своей энергии по жизни, и он вынужден ее где-то подсасывать. А кто-то донором является от природы, и он просто погибнет, если не будет отдавать. Хотя сто раз видел деполяризованные отношения в запущенной стадии. Честно, хуже нет. Природой в нас заложены мощные инстинкты выживания, куда входит и доминирование, и подавление, и управление, и уничтожение, и даже самоуничтожение. Помнишь клип The Dead Weather - Treat Me Like Your Mother? Когда супружеская пара друг друга расстреливает в поле? Каждый из нас способен стать токсичным в определенных обстоятельствах. У каждого из нас внутри есть какие-то комбинации из невидимых кнопок, которые если кто-то беспорядочно нажимает, - мы можем узнать о себе то, чего даже подумать не могли. Внутри нас как добро, так и зло. Природа по-хитрому устроила человека»
, - отметил актер.
Петр признался, что ему не хватает и путешествий. Это помогает ему познать себя.
«Для меня важно видеть мир и людей. Во время путешествий я открываю и познаю не только новые места, но и себя. Причем мне нравится ездить не только за границу, но и по России. Считаю, важно знать свою страну и понимать, где мы живем, причем не по рассказам других, а на своем собственном опыте. Безусловно, такой опыт - это богатство. Я берегу его. Помню, как решился на первое самостоятельное путешествие, наметил свой первый маршрут. После первой поездки мир расширился. Он стал казаться большим. Чем больше ездил, тем больше понимал, что он не такой уж и большой и довольно хрупкий. Благодаря путешествиям я начал больше ценить жизнь и любить все живое»
.
За пределами самоизоляции осталось много неоконченных проектов. Однако актеру есть, чем заняться и дома.
«Из-за коронавируса были брошены дела, съемки, командировки. Но осталась куча работы, которая не требует выхода в город. Пока наблюдаю за тем, что происходит, снимаю документальное кино на стыке с художественным и музыкальным для группы R.A.I. и просто размышляю. Очень тревожно за близких, но панике стараюсь не поддаваться. Лишь обогащение внутреннего мира может спасти от тупика и отчаяния, чем я и занимаюсь»
, - отметил Петр.