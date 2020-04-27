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«Торопиться не обязательно»: Дарья Мельникова о решении выйти замуж и родить детей

27 апреля
2020 год

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27 апреля 2020
Героиней свежего номера журнала «Psychologies» стала 28-летняя Дарья Мельникова. В интервью изданию актриса рассказала о том, как традиционное воспитание повлияло на её самоопределение и жизнь.

«Торопиться не обязательно»: Дарья Мельникова о решении выйти замуж и родить детей

Дарья призналась, что до замужества не чувствовала себя полноценной: «У меня до замужества было ощущение, что меня как будто особо и нет. Я не знала, что я такое. Мне казалось, что только когда меня кто-то сильно полюбит и возьмет замуж, и я буду рожать ему детей, то я обрету себя.
Я воспитана в православной семье, и для меня "отношения" равно "семья". У меня никогда не было такой установки - просто тусить с кем-то. Я встретила Артура и поняла: раз у нас любовь, то мы начинаем жить как одна семья. А как еще? То есть я знала, как еще, но моя пластинка внутренняя твердила: можно только так, не иначе».

«Торопиться не обязательно»: Дарья Мельникова о решении выйти замуж и родить детей

У Дарьи и Артура Смольянинова подрастают двое сыновей, и актриса счастлива, что у неё есть семья. Однако этот опыт привёл её к выводу, что можно было бы и не спешить в семейные узы, а научиться немного пожить самостоятельно.

«Торопиться не обязательно»: Дарья Мельникова о решении выйти замуж и родить детей

«До 21 года я жила с мамой, которая помогала мне в быту, в принятии решений - во всем. Я советовалась с ней по любому вопросу, кроме замужества. По сути, это было мое первое независимое решение, с которым мама не согласилась. Я ушла из дома, но жить самостоятельно не умела и, конечно же, переложила многое из того, что делала мама, на мужа. И не только в бытовом плане. Рождение детей заставило быстро взрослеть, мне пришлось учиться принимать решения не в спокойном режиме, а в полевых условиях. Поэтому мой опыт такой: торопиться не обязательно. Но поскольку я уже внутри этой системы, я все принимаю и очень благодарна судьбе за такой расклад. Потому что семья и дети сделали меня лучше. Не все у нас складывается так, как хотелось бы. Но в отношении детей все удачно получилось. Артур - прекрасный отец. Мне кажется, мы изначально когда сошлись, уже были потенциальными родителями, оба хотели большую семью. При этом мы очень легкие на подъем. У нас нет режима, нас ничто не заземляет. Все время путешествуем, шатаемся где-то».

«Торопиться не обязательно»: Дарья Мельникова о решении выйти замуж и родить детей
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«Торопиться не обязательно»: Дарья Мельникова о решении выйти замуж и родить детей фотографии
«Торопиться не обязательно»: Дарья Мельникова о решении выйти замуж и родить детей фотографии
«Торопиться не обязательно»: Дарья Мельникова о решении выйти замуж и родить детей фотографии
«Торопиться не обязательно»: Дарья Мельникова о решении выйти замуж и родить детей фотографии
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