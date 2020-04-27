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«Это не солидарность, это бабья тупость!»: Настасья Самбурская вступилась за Регину Тодоренко

27 апреля
2020 год

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27 апреля 2020
Несколько дней назад телеведущая Регина Тодоренко случайно совершила репутационное сэппуку, пустившись в пространные рассуждения о жертвах домашнего насилия. Но кто бы мог подумать, что в стране, где процветают рецидивисты вроде Марата Башарова, простое высказывание (пускай и ошибочного) личного мнения человека, который и пальцем никого не тронул, может привести к лишению регалий и разрыву рекламных контрактов?

«Это не солидарность, это бабья тупость!»: Настасья Самбурская вступилась за Регину Тодоренко
фото: Регина Тодоренко

Пока простой народ под лозунгами солидарности к женщинам и жертвам домашнего насилия с упоением травил Регину и потирал ручки, радуясь её карьерному пике, коллеги из шоу-бизнеса консолидировались в поддержку ведущей. Среди тех, кто поддержал Регину и обратил внимание на парадоксальность развернувшейся во всех измерениях травли, оказалась и актриса Настасья Самбурская. Впрочем, Самбурская не столько даже поддержала Регину, сколько в очередной раз раскритиковала женщин, которые путают «заслуженный» подзатыльник с домашним насилием.

«Это не солидарность, это бабья тупость!»: Настасья Самбурская вступилась за Регину Тодоренко
фото: Настасья Самбурская

«Понеслась! Затравили Тодоренко за то, что имела неосторожность высказаться со своей позицией. Подключились жертвы домашнего насилия! Меня били, и значит, я тоже имею право высказаться, послушайте пожалуйста! Так вот, я вам о том, что когда тебе морду бьет мужчина, неважно, кем он тебе приходится, это п***ец, которому нет оправдания! А когда ты выносишь мозг человеку изо дня в день, неделями и годами, а в итоге тебе максимум дали подзатыльник, это не насилие! Это всего лишь предупреждение о том, что мужчина тоже человек, и если ты чертова психопатка и не видишь берегов, то вот тебе успокоительное! Это не тот случай, о котором нужно трубить в Инстаграме, вызывать ментов и зас**ать блогеров, когда ты изнасиловала морально чужой мозг, а отделалась легким испугом! Вы посмотрите на себя, как вы себя ведёте! Это не солидарность, это бабья тупость! От этого ваши мужчины начинают приходить с работы поздно ночью, утыкаться в компьютер или бутылку! Никто не говорит про случаи, когда вы хорошая, а мужчина ваш больной психопат! Просто не надо раздувать из мухи слона!»

Надо отметить, что Настасья достаточно последовательно отстаивает эту точку зрения. Ранее актриса похожим образом высказалась о действиях Агаты Муцениеце и других дам, которые выносят неприглядные подробности своей личной жизни на суд общественности.
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Марат БашаровАгата МуцениецеНастасья Самбурская

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«Это не солидарность, это бабья тупость!»: Настасья Самбурская вступилась за Регину Тодоренко фотографии
«Это не солидарность, это бабья тупость!»: Настасья Самбурская вступилась за Регину Тодоренко фотографии
«Это не солидарность, это бабья тупость!»: Настасья Самбурская вступилась за Регину Тодоренко фотографии
«Это не солидарность, это бабья тупость!»: Настасья Самбурская вступилась за Регину Тодоренко фотографии
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