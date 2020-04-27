«Это не солидарность, это бабья тупость!»: Настасья Самбурская вступилась за Регину Тодоренко

«Понеслась! Затравили Тодоренко за то, что имела неосторожность высказаться со своей позицией. Подключились жертвы домашнего насилия! Меня били, и значит, я тоже имею право высказаться, послушайте пожалуйста! Так вот, я вам о том, что когда тебе морду бьет мужчина, неважно, кем он тебе приходится, это п***ец, которому нет оправдания! А когда ты выносишь мозг человеку изо дня в день, неделями и годами, а в итоге тебе максимум дали подзатыльник, это не насилие! Это всего лишь предупреждение о том, что мужчина тоже человек, и если ты чертова психопатка и не видишь берегов, то вот тебе успокоительное! Это не тот случай, о котором нужно трубить в Инстаграме, вызывать ментов и зас**ать блогеров, когда ты изнасиловала морально чужой мозг, а отделалась легким испугом! Вы посмотрите на себя, как вы себя ведёте! Это не солидарность, это бабья тупость! От этого ваши мужчины начинают приходить с работы поздно ночью, утыкаться в компьютер или бутылку! Никто не говорит про случаи, когда вы хорошая, а мужчина ваш больной психопат! Просто не надо раздувать из мухи слона!»