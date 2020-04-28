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«Лет десять это была моя идея-фикс»: Марина Могилевская рассказала о чудесном рождении дочери

28 апреля
2020 год

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28 апреля 2020
Марина Могилевская стала гостьей свежего выпуска передачи Татьяны Устиновой «Мой герой». По словам Марины, это её первое телевизионное интервью за последнюю декаду, и причина, по которой она согласилась прийти в студию канала ТВЦ - личная симпатия к Устиновой, с которой актриса знакома со времен работы на канале ВГТРК.
В беседе с Татьяной Марина рассказала о своём детстве и особенностях воспитания, о случае, благодаря которому сложилась её карьера, о причинах развода с Александром Акоповым, а также о чудесном рождении дочери.

«Лет десять это была моя идея-фикс»: Марина Могилевская рассказала о чудесном рождении дочери

О детстве и воспитании

«Моя мама, будучи педагогом и заслуженным учителем России, считала, что девочке совершенно не обязательно знать, что она хороша собой. И поэтому когда кто-нибудь из её приятельниц приходил к нам в гости и говорил: «Какая у тебя хорошенькая дочка», мама это сразу пресекала. То есть у нас был такой запрет на эту тему. Думаю, что напрасно. Потому что я, например, своей дочери говорю, и говорю совершенно искренне, какая она прелестная. Я считаю, что девочка это знать должна, даже если это не так. Это даёт, мне кажется, очень правильную основу для уверенности в дальнейшей жизни. Моя мама сейчас уже это понимает. Но ей казалось, что вот так воспитывать правильно, чтобы у меня были другие приоритеты».

«Мама меня воспитывала одна, с папой они перестали вместе жить, когда я была совсем маленькая. Он появлялся редко, отчего я очень страдала и переживала, потому что любила папу безмерно. Приоритеты были такие: ответственность, учёба, музыка, языки - базовые вещи, для того, чтобы девочка потом в жизни не растерялась. В понимании моей мамы всё это было гораздо важнее, и какое-то знание о своей внешности могло помешать».

О случайном начале карьеры в кино

«Окончив школу, я совершенно не понимала, в каком направлении мне двигаться, что мне интересно. И это было большой проблемой. Но я поняла, что в каком-то гуманитарном направлении. Но когда я начала смотреть, где какие экзамены надо сдавать, ничего меня не впечатлило. И ничего лучшего, чем поступать в МГИМО, с моей подругой мы не придумали. Потому что это был очень престижный ВУЗ, и мне так хотелось порадовать маму, чтобы у неё был повод гордиться своей дочерью. Вот это была моя единственная мотивация. Конечно, мы провалились после первого же экзамена, но упустили время, потому что в другие ВУЗы уже нельзя было поступать. И я поехала в Киев к папе, папа жил там с новой семьей. Поступила в институт народного хозяйства. Отделение называлось как-то «экономика и бухучёт», что-то такое. Спроси меня сейчас (а я же его закончила!) - я ничего не помню. Но я сдавала всё на пятёрки».

«Лет десять это была моя идея-фикс»: Марина Могилевская рассказала о чудесном рождении дочери

«Конечно, это было скучно, но я не успела заскучать, потому что после первого курса я начала сниматься в кино. Я снималась, приезжала, сдавала сессии.
Так сложилась моя жизнь благодаря моему папе. Его приятельница была актриса на киностудии Довженко, у них был глобальный проект по украинской классике, по Гнату Хоткевичу. И они искали героиню, «девочку с небесными глазами» - вот такое было у них определение. И она папе моему говорит: «Давай твою дочь, придите на пробы, пусть на неё просто посмотрят».

«Я была настолько стеснительным ребёнком - я в метро не могла ездить, я зеленела и краснела. Какое же испытание и помощь послал мне Господь вот это преодолеть в себе. И что вы думаете? Я эти пробы прошла и была утверждена.
Три месяца съёмок прошли, всё это закончилось. И я поняла, что мне в этом очень хорошо. И когда я вернулась в институт, мне был трудно. Я почувствовала, что я занимаюсь и учу не то, что мне нужно. Ответственность моя не дала мне возможности бросить. Я закончила свой институт, а потом поступала в театральный».

О причинах развода с Александром Акоповым

«Он (продюсер Александр Акопов, бывший муж Марины Могилевской - прим. ред.) настолько мне родной человек. Хотя мы практически нигде уже не пересекаемся, но в моём сердце он остался и занимает большое и тёплое место. И это так здорово. Если спросить меня, что было не так с его стороны - я даже ничего не скажу. Потому что когда проходит время…Я понимаю, что если бы я была поопытнее тогда, то всё было бы по-другому. Я вообще просто была не готова к нормальным взрослым отношениям с умным человеком. Я вообще была не готова! А ещё в силу того, что жила я с мамой и не очень понимала, как с мужчинами надо обращаться. У меня 8 лет была семья в Киеве, мы не были расписаны, но я считаю, что всё равно это была семья. Там всё было по-другому. Мой первый “муж” был оператор, фотохудожник, творческий человек. И у нас была ненормальная семья. Я позволяла себе какие-то всплески...Всё было неправильно. А с Сашей так не надо было, потому что он был достоин взрослой умной женщины. И вот это стало причиной нашего развода. Не хватило у меня ума и мудрости. Но зачем-то же я ему тоже была дана. Может быть, он тоже благодаря мне чего-то понял, я надеюсь. И может быть, в следующем браке он стал мудрее».

«Лет десять это была моя идея-фикс»: Марина Могилевская рассказала о чудесном рождении дочери

О рождении дочери

«Маша моя появилась в тот момент, когда я стала меняться. Настал момент в моей жизни, когда я стала точно понимать, что вообще-то я не туда иду. Вот ведь вроде всё хорошо у меня было, если со стороны посмотреть. Работы полно, в личной жизни всё в порядке. Единственное - не давал Господь ребёнка, и последние до рождения Маши лет десять это была моя идея-фикс. Абсолютно примитивно я к ней шла, стучалась в эту дверь, которая мне не открывалась упорно, просто не открывалась, ну никак! Что я только не делала! В какой-то момент я поняла, что всю жизнь подчинила решению только этой задачи. И вот, видимо, я от этого то ли так устала, то ли момент настал, то ли эти трудные десять лет мне были специально даны, чтобы я кое-что поняла о жизни. И вот этот момент случился, когда я села и честно себе призналась в том, что неправильно у меня всё происходит. И вот я честно с собой поговорила. Ну, то есть не с собой, а понятно, с кем. И вектор моей жизни пошёл в другую сторону вообще. Во-первых, я закрыла эту тему со стучанием в дверь. Я прекратила, я поняла, что сейчас я её или сломаю, и не будет ничего, или надо успокоиться, потому что не даётся. И тут мне так - раз: вот тебе Маша. Вот сейчас можно. Чудеса. Правда».
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«Лет десять это была моя идея-фикс»: Марина Могилевская рассказала о чудесном рождении дочери фотографии
«Лет десять это была моя идея-фикс»: Марина Могилевская рассказала о чудесном рождении дочери фотографии
«Лет десять это была моя идея-фикс»: Марина Могилевская рассказала о чудесном рождении дочери фотографии
«Лет десять это была моя идея-фикс»: Марина Могилевская рассказала о чудесном рождении дочери фотографии
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