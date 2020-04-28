«Ваши дети не хотят, чтобы вы были идеальными»: Анджелина Джоли дала советы родителям на карантине

Анджелина Джоли
помогает людям во время пандемии не только материально
, но и морально. Актриса и посол доброй воли ООН дала советы взрослым, как вести себя с детьми во время карантина. Их опубликовали в журнале Time
.
Джоли обнадежила всех родителей, что быть идеальными и удовлетворять все потребности детей невозможно.
«Сейчас, в разгар этой пандемии, я вспоминаю всех матерей и отцов, находящихся дома с детьми. Все они надеются, что смогут сделать всё правильно, удовлетворить все потребности и сохранить при этом спокойствие и позитивный настрой. Одна вещь, которая помогла мне, — понимание того, что это невозможно».
Актриса рассказала, что достаточно быть с детьми честными.
«Приятно осознать, что ваши дети не хотят, чтобы вы были идеальными. Они просто хотят, чтобы вы были честными, и знать, что вы делаете всё возможное».
Анджелина также призналась, что сейчас совсем не живет мечтами, а старается быть всегда готовой к любым событиям.
«Я поняла, что прекратила жить мечтами. Вместо этого я стала наготове к любому повороту, чтобы иметь возможность удовлетворить потребность ребенка. Это был для меня абсолютно новый навык»