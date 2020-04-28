«Ваши дети не хотят, чтобы вы были идеальными»: Анджелина Джоли дала советы родителям на карантине

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Руслана Писанка рассказала, как предложила свою кандидатуру на роль судмедэксперта

Это случилось в уже зрелом возрасте

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28 апреля

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Актрисе удалось родить в 41 год после многолетних безуспешных попыток