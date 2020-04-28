Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

«Ваши дети не хотят, чтобы вы были идеальными»: Анджелина Джоли дала советы родителям на карантине

28 апреля
2020 год

Лайфстайл >>
28 апреля 2020
Анджелина Джоли помогает людям во время пандемии не только материально, но и морально. Актриса и посол доброй воли ООН дала советы взрослым, как вести себя с детьми во время карантина. Их опубликовали в журнале Time.

«Ваши дети не хотят, чтобы вы были идеальными»: Анджелина Джоли дала советы родителям на карантине

Джоли обнадежила всех родителей, что быть идеальными и удовлетворять все потребности детей невозможно.

«Сейчас, в разгар этой пандемии, я вспоминаю всех матерей и отцов, находящихся дома с детьми. Все они надеются, что смогут сделать всё правильно, удовлетворить все потребности и сохранить при этом спокойствие и позитивный настрой. Одна вещь, которая помогла мне, — понимание того, что это невозможно».

Актриса рассказала, что достаточно быть с детьми честными.

«Приятно осознать, что ваши дети не хотят, чтобы вы были идеальными. Они просто хотят, чтобы вы были честными, и знать, что вы делаете всё возможное».

Анджелина также призналась, что сейчас совсем не живет мечтами, а старается быть всегда готовой к любым событиям.

«Я поняла, что прекратила жить мечтами. Вместо этого я стала наготове к любому повороту, чтобы иметь возможность удовлетворить потребность ребенка. Это был для меня абсолютно новый навык»
версия для печати
Ссылки по теме
«Карантин породил всплеск насилия по всему миру»: Анджелина Джоли предупредила о последствиях самоизоляции
Анджелина Джоли перевела миллион долларов в благотворительный фонд
Анджелина Джоли призвала власти США мирно урегулировать сирийский конфликт
Поиск по меткам
детиЖенщины
персоны
Анджелина Джоли

фотографии >>
«Ваши дети не хотят, чтобы вы были идеальными»: Анджелина Джоли дала советы родителям на карантине фотографии
«Ваши дети не хотят, чтобы вы были идеальными»: Анджелина Джоли дала советы родителям на карантине фотографии
«Ваши дети не хотят, чтобы вы были идеальными»: Анджелина Джоли дала советы родителям на карантине фотографии
«Ваши дети не хотят, чтобы вы были идеальными»: Анджелина Джоли дала советы родителям на карантине фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Донатас Банионис
Валерия Бурдужа
Екатерина Виноградова
Юрий Волынцев
Наиль Идрисов
Инна Коляда
Олег Комаров (II)
Вадим Медведев
Вячеслав Павлють
Джессика Альба
Лайонел Бэрримор
Кэролин Джонс
Жак Дютрон
Пенелопа Крус
Юрген Фрорип
Энн-Маргрет
все родившиеся 28 апреля >>

Афиша кино >>

Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Белка и Стрелка. Карибская тайна
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2020
Запретная зона
триллер
Беларусь, 2020
Запретная кухня
драма, комедия
Бразилия, США, 2019
Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Прекрасные лжецы
комедия, мелодрама
Франция, 2019
Гудбай, Америка!
драма, комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен