«Неожиданно мужчина признался, что мы родственники»: Дмитрий Миллер рассказал, как узнал о своем брате

Дмитрий Миллер
стал гостем передачи «Судьба человека
». Во время откровенного интервью актер рассказал о том, как узнал о существовании единоутробного брата.
Дмитрий вспомнил первый разговор со своим братом, которым оказался Валерий Константинов. Миллер заявил, что о родстве тот сообщил аккуратно и спокойно. Мать Миллера позже призналась, что после развода с бывшим мужем ее лишили возможности видеться с первенцем.
«Это была мамина тайна. Все произошло просто и банально. В один из вечеров я поднял трубку и услышал мужской голос. Он спросил, я ли это. Потом поинтересовался, не знаю ли я человека по имени Валерий. Неожиданно мужчина признался, что мы родственники. Как мудрый человек аккуратно мне об этом сообщил».
Валерий старше Дмитрия на 20 лет, однако оба брата выбрали для себя творческую карьеру. Валерий стал музыкантом.
«Ее родные сестры отдали ребенка. Мама в тот момент была в командировке. Они лишили ее возможности его растить. Он жил с отцом. Когда мы встретились, то узнали, что у нас огромное количество общих друзей. Я очень рад, что мама обрела еще одного сына и двух внучек, дочерей Валерия. Сейчас у нас счастливая большая семья».