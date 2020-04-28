Руслана Писанка рассказала, как предложила свою кандидатуру на роль судмедэксперта

12 мая на телеканале «Украина» состоится премьера детективного сериала «Филин
». Актриса Руслана Писанка
призналась, что сама предложила продюсерам свою кандидатуру на роль судмедэксперта в многосерийном фильме, а Александре Эпштейн
и вовсе пришлось изменить имидж ради съемок в сериале. В детективе также снялись Инна Мирошниченко
, Антон Еремин
, Федор Ольховский
, Олесь Кацион
и другие актеры.
Руслана Писанка рассказала, что во многом похожа на своего персонажа. Ранее актриса уже рассказывала о том, как примерила халат Зои Модестовны в сериале
, но в этот раз вспомнила, как именно ей удалось получить эту роль.
«Все произошло случайно. На странице в социальной сети кастинг-менеджера я увидела приглашение на пробы в детективный сериал. Среди персонажей был и колоритный судмедэксперт Зоя Модестовна – она показалась мне весьма занятной. Помню, тогда сразу написала, что мне интересна эта роль. Наверное, этим несколько смутила менеджеров, но мне ответили, я прислала пробу и все закрутилось. В общем, через месяц роль была моей. Зоя Модестовна во многом похожа на меня, хотя ее юмор, скорее, циничен. У меня же побольше сарказма».
Александра Эпштейн призналась, что была вынуждена радикально изменить имидж в ходе съемок.
«Я «за» любые эксперименты, но признаюсь, для меня это было вызовом. Привыкла к длинным волосам, а тут короткие. И как оно будет? Было страшно. Но люди, которые меня окружают, говорят, что им нравится, что я такая «ух ты!»