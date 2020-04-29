Арнольд Шварценеггер станет дедушкой

Актер Крис Пратт
и писательница Кэтрин Шварценеггер, дочь Арнольда Шварценеггера
, станут родителями. Об этом сообщает портал TMZ
.
Еще в прошлом году после того, как Крис Пратт сыграл свадьбу с возлюбленной
, он сообщил, что хотел бы как можно больше детей в ближайшем будущем. О внуках заявил и «железный Арни». Он сказал, что не торопит свою дочь, но точно знает, что это случится.
«Впрочем, я их не тороплю. Я знаю, что это произойдет непременно. Это только вопрос времени».
На днях папарацци сумели заснять Шварценеггер во время прогулки по Лос-Анджелесу вместе с ее матерью — телеведущей Марией Шрайвер. Увидевшая фотографов 30-летняя писательница начала спешно прикрывать свой живот, однако фотографы успели сделать снимки, на которых можно увидеть, как изменилась фигура дочери Арнольда Шварценеггера.
Друг семьи подтвердил, что пара ждет ребенка, однако сами супруги не делали официальных заявлений о пополнении в семье и не раскрывали пол ребенка.