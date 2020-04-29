Интернет-пользователи требуют лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана

В интернете появилась петиция
в поддержку лишения Марата Башарова
звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.
В обращении говорится, что домашнее насилие - большая проблема, с которой сталкиваются многие семьи в России. Отмечается также, что за избиение жен
Марат Башаров не понес наказания.
«Домашнее насилие — огромная проблема в России. В прошлом году МВД зафиксировало почти 22 тысячи случаев домашнего насилия в отношении женщин. 38 процентов всех убийств совершили мужья этих женщин, 35 процентов женщин хотя бы раз в жизни сталкивались с физическим или сексуальным насилием партнера. 83 процента всех женщин, осужденных за превышение самообороны, защищались от своих мужей или партнеров
».
Петиция была опубликована после появления артиста в шоу «Секрет на миллион
». В ходе передачи Марат признался, что имеет проблемы с алкоголем и честно сказал: «Конечно, я бил своих жен». О проблемах со спиртным Башаров уже говорил ранее.