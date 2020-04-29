Юлия Снигирь рассказала о своей роли в сериале «Кровавая барыня»

Что делают оставшиеся без работы и светских мероприятий актёры? Репетируют спектакли дома, дают интервью Александру Цыпкину
, а ещё вспоминают былое. Предавшаяся воспоминаниям Юлия Снигирь решила раскрыть своим подписчикам в Инстаграме интересные факты
о своей роли в сериале «Кровавая барыня»
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«Как вы думаете, о чем меня чаще всего спрашивают?
О моей роли в сериале «Кровавая барыня»
А мне-то казалось, что смотреть это никто не будет. Я сомневалась, что у меня получится что-то внятное, считала историю слишком мрачной, а жанр слишком странным: страшная сказка с отрезанными языками и вырванными сердцами.
Вообще-то, изначально история называлась «Салтычиха» (и мне это название нравилось больше).
Героиня в сценарии была жестче и сильнее, но мне захотелось сделать ее слабой - истеричной и неуверенной в себе. Я убедила гримеров, что мне нужен нос с горбинкой. Режиссер сказал, что я с таким носом похожа, скорее, на Ахматову, и от горбинки отказались. Уже потом я поняла, что в итоге неважно, какой у нее нос, но горбинка в моем сознании осталась и очень мне помогла.
Еще я придумала, что она худая птица. И вдруг похудела (ничего специально не делая). После съемки сцены, где Салтычиху тошнит, мне стало плохо. Ночью я вызвала скорую - было похоже на очень сильное отравление, лекарства не помогали. Я так до сих пор и не поняла, что это было.
Во время съёмки покушения у меня произошло смещение шейных позвонков, и со съёмочной площадки меня увезли в больницу. Я решила, что это Салтычиха шалит.
Самой сложной для меня была сцена, где героиня бьет сына. Мальчик Даня жалобно смотрел на меня своими огромными глазами, и мне становилось от всего этого нехорошо.
Финальную сцену со Знахаркой мы снимали несколько раз (по техническим причинам), и я эту сцену ненавидела. Вообще, вся история со Знахаркой - для меня метафора. Метафора темного начала в человеке. Я это не сразу поняла и считала, что эта линия мешает мне выстроить психологическую историю.
Самой смешной оказалась съемка сцены, где я купаюсь в крови. Дело в том, что киношная кровь очень тяжелая и выталкивает тело. Я всё время всплывала, а съемочная группа хохотала.
После «Кровавой барыни» у меня долго не было сил сниматься, и я отказалась от 11 историй.
Сейчас, когда всё кино остановилось, я вспоминаю это с большим сожалением».