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«Вы принадлежите к великому народу»: Милош Бикович дал совет россиянам

29 апреля
2020 год

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29 апреля 2020
Очередным гостем карантинного Инстаграм-шоу Александра Цыпкина «На гречке дома» стал заросший вдали от цирюлен Милош Бикович. Актёр самоизолировался в одном из сербских монастырей, настоятелем которого является его старший брат.

«Вы принадлежите к великому народу»: Милош Бикович дал совет россиянам

Жители Сербии, как и жители подавляющего большинства стран, сидят на карантине. Но по словам актёра, постепенный выход из карантина планируется уже через полторы недели. Сам актёр, как только разнеслись первые слухи об ограничительных мерах, первым делом позаботился о своей маме:«Сначала они запретили старикам выходить на улицу. Поскольку моей маме 72 года, ещё до того, как она стала «нелегальным товаром», я её перевёз в горы».
Маму актёр в итоге привёз с собой в монастырь: «Я её с собой в багажнике привёз. Я её достаю иногда, когда солнце - чтобы проветрилась. Но если серьёзно, маме здесь очень хорошо. Старикам сейчас очень тяжело. Они в квартирах, не могут никуда выходить, и это как тюрьма. Поэтому я забрал её на природу, чтобы она не почувствовала карантин».

На карантине Милош не теряет времени даром: «Я записался на онлайн-курс по сценарному мастерству. А ещё я купил домик, землю недалеко отсюда. Я его сейчас приспосабливаю к жизни. Там сейчас ничего нет, пустой дом. Но я вчера поехал, косил там. Ну ещё я читаю, в основном сценарии, книги и так далее. Кино смотрю. Я отдыхаю. Честно, Саш, мне очень повезло с этой изоляцией, потому что мне отдых был очень нужен».

«Вы принадлежите к великому народу»: Милош Бикович дал совет россиянам

Перечисляя любимые русские фильмы, Милош признался в том, что ему очень нравится продолжение фильма «Утомленные солнцем» и неожиданно ударился в глубокий анализ некоторых сцен: «Это непопулярное мнение, но мне очень нравится продолжение «Утомленных солнцем». Я думаю, что одна сцена, когда он встречается со своей дочерью, стоит столько же, сколько целый кинематограф. Вот когда они на минном поле, а минное поле - это 20 век со всеми его войнами. Где старая Россия встречается с новой, молодой Россией».
В заключение Милош дал напутствие русскому народу: «Вы принадлежите к великому народу, который не замечает своей доброты и гениальности, как рыба не замечает моря. Вам надо более бдительно относится к себе».

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«Вы принадлежите к великому народу»: Милош Бикович дал совет россиянам фотографии
«Вы принадлежите к великому народу»: Милош Бикович дал совет россиянам фотографии
«Вы принадлежите к великому народу»: Милош Бикович дал совет россиянам фотографии
«Вы принадлежите к великому народу»: Милош Бикович дал совет россиянам фотографии
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