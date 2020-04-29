«Люблю...Тебя люблю...»: Агата Муцениеце посвятила стихотворение Павлу Прилучному

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Актриса тревожится из-за родов во время пандемии

Открытки из старого мира

Италия, которую мы потеряли: София Вергара снялась в новой рекламной кампании Dolce&Gabbana

29 апреля

Кейт Бекинсейл разыграла с мастером по ремонту кондиционеров сцену из «Чайки» на русском языке

И попутно высмеяла всех, кто её критикует