«Люблю...Тебя люблю...»: Агата Муцениеце посвятила стихотворение Павлу Прилучному

После объявления о разводе с Павлом Прилучным Агата Муцениеце
дала несколько интервью, в которых заверила всех сомневающихся в том, что это не шутка, и процесс расторжения брака уже запущен. Впрочем, в беседе с Лаурой Джугелия Агата призналась, что не исключает возможности повторного брака с Прилучным через несколько лет
. И хотя актриса не рассказывает о том, что именно стало причиной расставания с мужем, по некоторым оговоркам и недавнему скандалу
можно предположить, что проблема в поведении Павла.
Несмотря на развод и скандал Агата продолжает испытывать тёплые чувства к без пяти минут бывшему мужу - об этом она так же неоднократно заявляла во всевозможных интервью. А опубликованное Агатой стихотворение
, посвящённое Павлу, служит красноречивым тому доказательством.
Письмо пишу
Тебе..
Моему - мужу
Бывшему ...
Родному - но
Не моему .. Честнейшее послание
Букв - признание..
Никогда - оно
Прочитано
Не будет!
Не дойдёт,
До адресата ...
Почему?
Да потому ... Ты - Паша
Я - Агата!
Границ души
Друг друга
Мы - нонграта!
Хотя.. Если представить
Что, умру
Вот прям сейчас
На век усну.. Я, Сразу напишу - И позвоню..
Я, буду плакать.. Никого, не осужу.. Я лишь признаюсь
В том, что очевидно
Хотя б себе,
Тебе, не знаю?
Мне, тебя не видно..
Ну, раз уж помираю
То, не стыдно,
Даже, если ошибаюсь.
Лежу в гробу и улыбаюсь
Я, Улыбаясь - каюсь..
Нам - признаюсь,
Честно! На духу
Что, оступаюсь
Ошибаюсь
Маясь - каюсь..
Эту чепуху..
Не замечаю,
честно!?!
Я - не знаю!!!
Как надо жить?
Кому служить?
Любить?
Родить?
Дитё - растить?
Хорошей быть?
Или не быть?
С карьерой, что?
Остановить?
Я, провалила - все!
Но все - не важно...
Когда стоит - она
Отважно
Так близко,
Рядышком с тобой..
Во тьме
Холодная...
С косой..
Быстрее...
Чтоб, не опоздать
Чтобы, успеть
Тебе сказать
Пока, я здесь
Пока, могу
Наперевес
Всему - тому!
Люблю.. Тебя люблю..
Всегда, везде
Назло всему...
Прости меня..
Я - подвела
Прости меня ...
Что не смогла
Прости
Что не уберегла..
Прости
Что первой, не пришла
прости.. И слёзы отпусти..
Не злись..
Не думай, не вини..
Теперь - живи..
И Полети..
Другую душу полюби
Но помни
Веру - береги
И не молчи..
И если хочешь?
Говори!!!!
Ну все.. прощай ..
Я вижу их..
Лучи любви..
Они Прилучные..
Мои....