Кейт Бекинсейл разыграла с мастером по ремонту кондиционеров сцену из «Чайки» на русском языке

Те, кто следит за жизнетворчеством Кейт Бекинсейл
давно знают, что актриса учила русский и французский языки в Оксфорде, чтобы иметь возможность читать литературу на языке оригинала. В интервью Ивану Урганту
Кейт призналась, что использует кириллицу в качестве инструмента для шифрования
: «Иногда я пишу себе всякие заметки и напоминалки по-английски, но использую кириллицу. Например, на Рождество пишу себе записки, и моя дочь не может понять, что там написано, и что у неё за подарок»
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Тогда же, в эфире шоу «Вечерний Ургант» Кейт сказала, что её любимый русский писатель - Антон Павлович Чехов. Более того, с героиней пьесы «Чайка» Ниной Заречной у Кейт связаны самые приятные воспоминания: «Когда я играла Нину, я встретила отца своего ребёнка»
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На днях у Кейт появилась возможность освежить в памяти текст «Чайки». Актриса вызвала мастера по ремонту кондиционеров, и к ней пришёл русскоязычный мужчина по имени Леонид. Кейт отпустила Леонида только после того, как он согласился разыграть с ней на камеру сцену, в которой Константин Треплев кидает к ногам Заречной убитую чайку
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В качестве реквизита вместо чайки Кейт и Леонид использовали резиновую утку. После краткого диалога Леонид резюмировал: «Кейт, не думаю, что из этого что-то выйдет. Думаю, вы слишком стары, чтобы играть Нину. К тому же, я пришёл сюда только для того, чтобы починить кондиционер»
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Очевидно, что этот неожиданный финал был срежиссирован самой Кейт и адресован тем прекрасным людям, которые регулярно и без устали напоминают 46-летней актрисе о том, что она уже слишком стара для фотографий в бикини и романов с 20-летними юношами
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