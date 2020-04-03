Леа Сейду высказалась против движения MeToo

Леа Сейду
стала героиней обложки нового выпуска Harper's Bazzar
. Актриса также дала интервью, в котором рассказала об отношении к движению МеТоо и феминизму.
Леа ранее призналась, что подверглась домогательствам
со стороны Харви Вайнштейна
, на фоне этого ее мысль о том, что движение MeToo породило много жертв, которым пора бы уже простить мужчин, стала весьма неожиданной.
«Сейчас в этой сфере много лицемерия. Потому что многие люди все осознавали. И сейчас они используют слова «Да, я была или был жертвой» как свое преимущество и становятся героями. Но позвольте! Герой, для меня, — тот человек, который умеет прощать. Нам что, теперь постоянно желать смерти мужчинам за то, что они сделали? Разве не нужно вместо этого научиться прощать?»
Актриса не считает себя жертвой, вспоминая свои слова о Вайнштейне. Она добавила, что не поддерживает морализаторство и постоянные осуждения.
«Я просто хочу сказать, что не считаю себя жертвой, я тоже была в курсе многого... не была до конца наивной. Вот и все. Я не хочу, чтобы меня классифицировали. И ненавижу быть политически корректной. И не люблю морализаторство и постоянные осуждения. Мир сегодня стал настолько отполированным до блеска, что меня это пугает. Нам больше нельзя допускать никаких ошибок».
Леа поразмышляла и о новой части фильма об агенте 007. Она уверена, что многим женщинам нравится Джеймс Бонд, поэтому говоря о девушке Бонда, как о сексуальном объекте, верно подметить и то, что сам агент тоже является сексуальным объектом для противоположного пола.
«В нашем кино никто не собирается удовлетворять сексуальные интересы Бонда. Люди часто забывают, что сам Джеймс Бонд — тоже сексуальный объект, один из немногих мужских персонажей, которого часто объективируют. Думаю, что женщинам нравится смотреть на него, разве нет? Посмотреть на его тело, не правда ли? Лично мне очень нравится смотреть на подкачанных сексуальных мужчин в плавках».
Сейду резюмировала, что наряду с феминизмом должно существовать понятие «маскулинизм».
«Хорошо быть феминистом, но мы также должны быть и маскулинистами. И наоборот. Мужчины и женщины должны поддерживать друг друга».