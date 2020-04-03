Юлия Пересильд рассказала о переезде в деревню, новых хобби и «Сказочных чтениях»

Юлия Пересильд
в своем недавнем интервью рассказала о том, где находится во время карантина и какими обязанностями занимает свободное время. Актриса также подробно описала работу собственного проекта «Сказочные чтения».
Юлия призналась, что пережидает пандемию в Калужской области в дачном доме. Она с радостью сообщила, что теперь дом, который семья хотела продать по причине нечастых визитов, ей и остальным домочадцам точно пригодился.
«Как только у детей школа закрылась на карантин, а у меня отменились гастроли в Прибалтике со спектаклем «Солнечная линия», мы в тот же день с семьей собрались и уехали за 150 километров от Москвы, в Калужскую область, в деревню, где у нас есть дом. Мы купили его много лет назад, но очень редко сюда выбирались. Два-три раза в год, не чаще. У меня были даже мысли продать этот дом, потому что мы им мало пользовались, но он все время требовал вложений».
Она заметила, что теперь полностью отвечает за разнообразный досуг детей.
«За эти дни я освоила еще одну профессию. Теперь я умею составлять квесты, придумывать челленджи. Пытаюсь так отвлечь детей, чтобы они не сидели подолгу в телефонах. В Москве с этим было попроще, там столько уроков и дополнительных занятий, что на телефоны просто не хватает времени. А здесь-то этих нагрузок нет. Приходится мне что-то выдумывать, предлагать активности. Сегодня, например, крутили хулахуп, занимались гимнастикой».
Актриса рассказала и о полезных привычках, которые начала вырабатывать, живя в деревне.
«Я никогда в Москве не бегала по утрам. А в деревне побежала. Объясню почему. Нет спектаклей, которые меня держали в форме, нет моря, где можно плавать по пять километров в день. Я не боюсь разжиреть, но мне страшно разлениться и потерять форму. Скажу честно, было очень тяжело себя заставить. Отговаривала всеми способами, что сегодня прохладно, что пока еще в хорошей форме, не прибавила в весе даже лишний грамм. В итоге встала и побежала!»
Пересильд поделилась тем, как запустила проект «Сказочные чтения».
«В этом году исполняется 100 лет Джанни Родари, и мы хотели в октябре устроить чтения его книги «Сказки по телефону» для наших подопечных в каком-нибудь красивом особняке. И вдруг случается вся эта ситуация. Я просыпаюсь утром, понимаю, что все уходят в изоляцию, и вспоминаю название книжки — «Сказки по телефону». Как раз про нас сегодня. Бросаю эту идею в наш общий чат, и мы запускаемся одним днем. Мы очень легкие на подъем, сразу выстроилась очередь из желающих читать сказки в интернете. Вопрос стоял в том, а хватит ли на всех сказок? Я прочитала первой, это видео сразу посмотрели 42 тысячи человек, затем эстафету подхватили Юля Хлынина, Лиза Арзамасова, Тимур Родригез, Женя Дмитриева, Юлька Александрова, Митя Хрусталев, Марина Александрова. В критических ситуациях люди откликаются быстрее, чем обычно, и я вижу, как много добрых поступков сейчас совершается во всем мире. Может быть, эта пауза научит людей наконец-то слышать друг друга»?