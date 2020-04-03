Райан Рейнольдс ответил отказом на вызов Тома Холланда

Британский актёр Том Холланд, скучая на карантине, решил принять участие в набирающем популярность челлендже, суть которого заключается в том, чтобы надеть футболку, стоя на руках. Кряхтя и страдая, Холланд напялил футболку и бросил вызов коллегам Джейку Джилленхолу и Райану Рейнольдсу.
39-летний Джилленхол исполнил этот трюк грациозно и без видимых усилий, передав эстафету своей сестре, актрисе Мэгги Джилленхол (вот на это мы бы посмотрели).
А вот Райан Рейнольдс не повелся на это «слабо?» и даже записал для Тома видео со своим решительным отказом.