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Райан Рейнольдс ответил отказом на вызов Тома Холланда

3 апреля
2020 год

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3 апреля 2020
Райан Рейнольдс ответил отказом на вызов Тома Холланда

Британский актёр Том Холланд, скучая на карантине, решил принять участие в набирающем популярность челлендже, суть которого заключается в том, чтобы надеть футболку, стоя на руках. Кряхтя и страдая, Холланд напялил футболку и бросил вызов коллегам Джейку Джилленхолу и Райану Рейнольдсу.



39-летний Джилленхол исполнил этот трюк грациозно и без видимых усилий, передав эстафету своей сестре, актрисе Мэгги Джилленхол (вот на это мы бы посмотрели).



А вот Райан Рейнольдс не повелся на это «слабо?» и даже записал для Тома видео со своим решительным отказом.

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Райан Рейнольдс ответил отказом на вызов Тома Холланда фотографии
Райан Рейнольдс ответил отказом на вызов Тома Холланда фотографии
Райан Рейнольдс ответил отказом на вызов Тома Холланда фотографии
Райан Рейнольдс ответил отказом на вызов Тома Холланда фотографии
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