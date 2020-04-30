Италия, которую мы потеряли: София Вергара снялась в новой рекламной кампании Dolce&Gabbana

Нынче никто уже этого и не помнит, но ещё совсем недавно Италия была одним из самых популярных туристических направлений. В те достославные времена, когда мир ещё не накрылся одним огромным железным занавесом, звезда сериала «Американская семейка» София Вергара
приехала в Италию на съёмки новой рекламной кампании Dolce&Gabbana. Теперь нам только и остаётся, что путешествовать по картам Google и разглядывать красочные фотографии, на которых София позирует на фоне Лигурийского побережья в Портофино.