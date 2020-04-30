Хлое Севиньи снялась обнажённой на девятом месяце беременности

Пандемия коронавируса заставила творческие команды модных журналов искать новые пути к производству материалов. В условиях удалённой работы о традиционных фотосессиях с полным штатом, включающим фотографа, его ассистентов, стилиста, визажиста и продюсера, можно забыть. Но выход есть всегда. Например, актриса Дрю Бэрримор
попросила свою 7-летнюю дочь снять её для обложки журнала The Sunday Times
. А для майского номера журнала The Cut
фотограф Елизавета Породина сняла актрису Хлое Севиньи
у неё же дома дистанционно - с помощью платформы для онлайн видеоконференций Zoom.
45-летняя актриса снималась обнаженной, будучи почти на 9 месяце беременности. Для Хлое и её партнера Синиши Маковича этот ребёнок будет первым. И тот факт, что роды будут проходить на фоне пандемии и вдали от близких, усиливает тревогу и переживания актрисы.
«Самое тяжелое для меня - невозможность видеться с мамой, а ведь она живет всего в 45 минутах езды, и мы с ней достаточно близки. Она очень хочет быть со мной. Вот это тяжело. А ещё когда мне сказали, что Синишу скорее всего не пустят ко мне на роды, у меня была сильнейшая паническая атака, я рыдала без остановки».
«Я сейчас нахожусь в режиме «сражайся или беги». Я не могу потонуть в жалости к себе. Это не пойдёт на пользу ни мне, ни ребёнку. Стресс - одна из самых ужасных вещей. К тому же я очень практичный человек. Я просто не позволяю себе увязнуть в этих переживаниях».