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Хлое Севиньи снялась обнажённой на девятом месяце беременности

30 апреля
2020 год

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30 апреля 2020
Пандемия коронавируса заставила творческие команды модных журналов искать новые пути к производству материалов. В условиях удалённой работы о традиционных фотосессиях с полным штатом, включающим фотографа, его ассистентов, стилиста, визажиста и продюсера, можно забыть. Но выход есть всегда. Например, актриса Дрю Бэрримор попросила свою 7-летнюю дочь снять её для обложки журнала The Sunday Times. А для майского номера журнала The Cut фотограф Елизавета Породина сняла актрису Хлое Севиньи у неё же дома дистанционно - с помощью платформы для онлайн видеоконференций Zoom.

Хлое Севиньи снялась обнажённой на девятом месяце беременности

45-летняя актриса снималась обнаженной, будучи почти на 9 месяце беременности. Для Хлое и её партнера Синиши Маковича этот ребёнок будет первым. И тот факт, что роды будут проходить на фоне пандемии и вдали от близких, усиливает тревогу и переживания актрисы.
«Самое тяжелое для меня - невозможность видеться с мамой, а ведь она живет всего в 45 минутах езды, и мы с ней достаточно близки. Она очень хочет быть со мной. Вот это тяжело. А ещё когда мне сказали, что Синишу скорее всего не пустят ко мне на роды, у меня была сильнейшая паническая атака, я рыдала без остановки».

Хлое Севиньи снялась обнажённой на девятом месяце беременности

«Я сейчас нахожусь в режиме «сражайся или беги». Я не могу потонуть в жалости к себе. Это не пойдёт на пользу ни мне, ни ребёнку. Стресс - одна из самых ужасных вещей. К тому же я очень практичный человек. Я просто не позволяю себе увязнуть в этих переживаниях».

Хлое Севиньи снялась обнажённой на девятом месяце беременности
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Хлое Севиньи снялась обнажённой на девятом месяце беременности фотографии
Хлое Севиньи снялась обнажённой на девятом месяце беременности фотографии
Хлое Севиньи снялась обнажённой на девятом месяце беременности фотографии
Хлое Севиньи снялась обнажённой на девятом месяце беременности фотографии
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