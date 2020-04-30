«Не может быть!»: Кирилл Кяро прочел рассказ Зощенко

В рамках проекта «Читай дома» второго фестиваля экранизаций «Читка», который был перенесен с лета на ноябрь, заслуженный «Нюхач» и звезда «Эпидемии» Кирилл Кяро прочел рассказ классика русской литературы Михаила Михайловича Зощенко «Свадебное происшествие».
Видеоролики, на которых артисты читают Зощенко и Джерома, будут доступны пользователям как по отдельности, так и в формате объединенной аудио-видео книги. Записи будут опубликованы на YouTube канале «Читка» - CHITKA FEST и в социальных сетях фестиваля, а также на сайте журнала ОК! и приложения KIOZK.