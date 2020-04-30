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«Не может быть!»: Кирилл Кяро прочел рассказ Зощенко

30 апреля
2020 год

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30 апреля 2020
В рамках проекта «Читай дома» второго фестиваля экранизаций «Читка», который был перенесен с лета на ноябрь, заслуженный «Нюхач» и звезда «Эпидемии» Кирилл Кяро прочел рассказ классика русской литературы Михаила Михайловича Зощенко «Свадебное происшествие».


В новом проекте кинофорума звезды кино, театра, музыки и телевидения прочтут рассказы Михаила Зощенко и знаменитую повесть Джерома К.Джерома «Трое в лодке, не считая собаки». Помимо Кяро в литературном флешмобе приняли участие Юлия Хлынина, Александра Ребенок, Максим Лагашкин, Александр Робак, Егор Бероев, Владимир Яглыч, Алена Бабенко, Анна Банщикова, Мария Шалаева, Евгения Брик, Андрей Мерзликин, Марьяна Спивак и многие другие.

«Не может быть!»: Кирилл Кяро прочел рассказ Зощенко

Видеоролики, на которых артисты читают Зощенко и Джерома, будут доступны пользователям как по отдельности, так и в формате объединенной аудио-видео книги. Записи будут опубликованы на YouTube канале «Читка» - CHITKA FEST и в социальных сетях фестиваля, а также на сайте журнала ОК! и приложения KIOZK.
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«Не может быть!»: Кирилл Кяро прочел рассказ Зощенко фотографии
«Не может быть!»: Кирилл Кяро прочел рассказ Зощенко фотографии
«Не может быть!»: Кирилл Кяро прочел рассказ Зощенко фотографии
«Не может быть!»: Кирилл Кяро прочел рассказ Зощенко фотографии
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