Таир Мамедов научит Нелли Ермолаеву и Владимира Маркони выживать на необитаемом острове

На телеканале ТНТ стартует новое реалити-шоу «Остров героев», в котором 8 популярных блогеров окажутся на нобитаемом острове Мого-Мого и вынуждены будут проходить нелегкие испытания. Участниками проекта стали Нелли Ермолаева, Владимир Маркони, Тамара Турава, Евгения Искандарова, Сергей Косенко, Ирина Пинчук, Руслан Соколовский
и Никита Atikin
. Таир Мамедов
предстанет в качестве ведущего шоу.
Одна из главных фишек проекта – наличие камер Go Pro у каждого участника «Острова героев», создатели проекта считают, что нельзя лишить блогеров их главного инструмента выживания в любых условиях. На протяжении всего времени нахождения на острове участники шоу будут снимать происходящее на собственные камеры. А значит зрители смогут увидеть сразу два взгляда на происходящее, ведь то, как блогеры воспринимают реальность, может отличаться от того, как это видит камера съемочной группы.