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Таир Мамедов научит Нелли Ермолаеву и Владимира Маркони выживать на необитаемом острове

30 апреля
2020 год

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30 апреля 2020
На телеканале ТНТ стартует новое реалити-шоу «Остров героев», в котором 8 популярных блогеров окажутся на нобитаемом острове Мого-Мого и вынуждены будут проходить нелегкие испытания. Участниками проекта стали Нелли Ермолаева, Владимир Маркони, Тамара Турава, Евгения Искандарова, Сергей Косенко, Ирина Пинчук, Руслан Соколовский и Никита Atikin. Таир Мамедов предстанет в качестве ведущего шоу.

Таир Мамедов научит Нелли Ермолаеву и Владимира Маркони выживать на необитаемом острове

Одна из главных фишек проекта – наличие камер Go Pro у каждого участника «Острова героев», создатели проекта считают, что нельзя лишить блогеров их главного инструмента выживания в любых условиях. На протяжении всего времени нахождения на острове участники шоу будут снимать происходящее на собственные камеры. А значит зрители смогут увидеть сразу два взгляда на происходящее, ведь то, как блогеры воспринимают реальность, может отличаться от того, как это видит камера съемочной группы.
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Таир Мамедов научит Нелли Ермолаеву и Владимира Маркони выживать на необитаемом острове фотографии
Таир Мамедов научит Нелли Ермолаеву и Владимира Маркони выживать на необитаемом острове фотографии
Таир Мамедов научит Нелли Ермолаеву и Владимира Маркони выживать на необитаемом острове фотографии
Таир Мамедов научит Нелли Ермолаеву и Владимира Маркони выживать на необитаемом острове фотографии
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