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«Я построила свою карьеру, будучи «вариантом номер два»: Скарлетт Йоханссон о трудностях актерской профессии

30 апреля
2020 год

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30 апреля 2020
В недавнем интервью изданию Parade Скарлетт Йоханссон рассказала о множестве отказов, которые ей пришлось пережить на пути к успеху.

«Я построила свою карьеру, будучи «вариантом номер два»: Скарлетт Йоханссон о трудностях актерской профессии

Скарлетт призналась, что постоянно была «вариантом номер два». Как правило, после отказа ей звонили менеджеры и сообщали, что она подходит на роль. Несложно догадаться, что Йоханссон перезванивали после того, как от съемок отказывалась актриса, которая, по мнению режиссера, идеально «вписывалась» в фильм.

«С юного возраста меня постоянно отвергали. Сначала тебе отказывают в роли, но потом звонят и все же предлагают ее. Можно сказать, я построила свою карьеру, будучи «вариантом номер два».

Часто режиссеры не видели ничего, кроме сексуальности Скарлетт. Так, Дэвид Финчер отметил, что Йоханссон успешно проходила пробы на роль главной героини в фильме «Девушка с татуировкой дракона». Однако в итоге режиссер решил задействовать в картине Руни Мара. Виной тому было то, что Дэвид Финчер «был слишком отвлечен сексуальной привлекательностью Йоханссон».

«Она была превосходна. Прослушивание прошло отлично, уверяю вас. Но в случае со Скарлетт ты ждешь, чтобы она скорее разделась в кадре».

Сама же актриса призналась, что в начале своей карьеры чувствовала, что ей буквально некуда идти, ведь ей уготована лишь одна роль.

«В 20 лет и даже в подростковом возрасте, когда я только начала сниматься, я осознала, что стала гиперсексуализированной в глазах людей. Всем это казалось нормальным, но это очень сильно отличалось от моих внутренних ощущений. Я не понимала, как избавиться от амплуа наивной красотки или роковой женщины, потому что это совсем не то, чего я хотела. Я думала, может, мне нужна другая работа в этой отрасли, более удовлетворяющая. В плане ролей казалось, что идти просто некуда».
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Девушка с татуировкой дракона

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«Я построила свою карьеру, будучи «вариантом номер два»: Скарлетт Йоханссон о трудностях актерской профессии фотографии
«Я построила свою карьеру, будучи «вариантом номер два»: Скарлетт Йоханссон о трудностях актерской профессии фотографии
«Я построила свою карьеру, будучи «вариантом номер два»: Скарлетт Йоханссон о трудностях актерской профессии фотографии
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