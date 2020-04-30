«Я построила свою карьеру, будучи «вариантом номер два»: Скарлетт Йоханссон о трудностях актерской профессии

В недавнем интервью изданию Parade Скарлетт Йоханссон
рассказала о множестве отказов, которые ей пришлось пережить на пути к успеху.
Скарлетт призналась, что постоянно была «вариантом номер два». Как правило, после отказа ей звонили менеджеры и сообщали, что она подходит на роль. Несложно догадаться, что Йоханссон перезванивали после того, как от съемок отказывалась актриса, которая, по мнению режиссера, идеально «вписывалась» в фильм.
«С юного возраста меня постоянно отвергали. Сначала тебе отказывают в роли, но потом звонят и все же предлагают ее. Можно сказать, я построила свою карьеру, будучи «вариантом номер два».
Часто режиссеры не видели ничего, кроме сексуальности Скарлетт. Так, Дэвид Финчер
отметил, что Йоханссон успешно проходила пробы на роль главной героини в фильме «Девушка с татуировкой дракона
». Однако в итоге режиссер решил задействовать в картине Руни Мара
. Виной тому было то, что Дэвид Финчер «был слишком отвлечен сексуальной привлекательностью Йоханссон»
.
«Она была превосходна. Прослушивание прошло отлично, уверяю вас. Но в случае со Скарлетт ты ждешь, чтобы она скорее разделась в кадре».
Сама же актриса призналась, что в начале своей карьеры чувствовала, что ей буквально некуда идти, ведь ей уготована лишь одна роль.
«В 20 лет и даже в подростковом возрасте, когда я только начала сниматься, я осознала, что стала гиперсексуализированной в глазах людей. Всем это казалось нормальным, но это очень сильно отличалось от моих внутренних ощущений. Я не понимала, как избавиться от амплуа наивной красотки или роковой женщины, потому что это совсем не то, чего я хотела. Я думала, может, мне нужна другая работа в этой отрасли, более удовлетворяющая. В плане ролей казалось, что идти просто некуда».