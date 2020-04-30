СМИ: бойфрендом Эммы Уотсон оказался бывший «продавец» марихуаны

Возлюбленным британской актрисы Эммы Уотсон
оказался бывший «продавец» марихуаны Лео Александр Робинтон. Об этом сообщает Daily Mail
.
Эмма не слишком афиширует свои отношения. Так, два года назад она была замечена в кофейне с Кордом Оверстритом
. На этот раз актрису «поймали» с новым молодым человеком. Им оказался 30-летний бизнесмен из Калифорнии.Папарацци запечатлели его в октябре прошлого года во время совместной прогулки с актрисой по Лондону, однако журналисты долгое время не могли определить, кто изображен на снимках. Недавно СМИ удалось рассекретить личность возлюбленного Уотсон. Оказалось, что раньше он работал в компании, специализирующейся на легальной продаже марихуанны. Сообщается, что в 2019 году Лео Александр Робинтон покинул свой пост.
Источник издания утверждает, что после появившихся в СМИ фото бизнесмен удалил все аккаунты в социальных сетях, чтобы сохранить роман с Уотсон в тайне. Утверждается, что актриса уже познакомила его со своими родителями.