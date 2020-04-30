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СМИ: бойфрендом Эммы Уотсон оказался бывший «продавец» марихуаны

30 апреля
2020 год

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30 апреля 2020
Возлюбленным британской актрисы Эммы Уотсон оказался бывший «продавец» марихуаны Лео Александр Робинтон. Об этом сообщает Daily Mail.

СМИ: бойфрендом Эммы Уотсон оказался бывший «продавец» марихуаны

Эмма не слишком афиширует свои отношения. Так, два года назад она была замечена в кофейне с Кордом Оверстритом. На этот раз актрису «поймали» с новым молодым человеком. Им оказался 30-летний бизнесмен из Калифорнии.Папарацци запечатлели его в октябре прошлого года во время совместной прогулки с актрисой по Лондону, однако журналисты долгое время не могли определить, кто изображен на снимках. Недавно СМИ удалось рассекретить личность возлюбленного Уотсон. Оказалось, что раньше он работал в компании, специализирующейся на легальной продаже марихуанны. Сообщается, что в 2019 году Лео Александр Робинтон покинул свой пост.

Источник издания утверждает, что после появившихся в СМИ фото бизнесмен удалил все аккаунты в социальных сетях, чтобы сохранить роман с Уотсон в тайне. Утверждается, что актриса уже познакомила его со своими родителями.
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СМИ: бойфрендом Эммы Уотсон оказался бывший «продавец» марихуаны фотографии
СМИ: бойфрендом Эммы Уотсон оказался бывший «продавец» марихуаны фотографии
СМИ: бойфрендом Эммы Уотсон оказался бывший «продавец» марихуаны фотографии
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