«Сохранить семью — моя главная цель»: Николь Кидман о совмещении работы с воспитанием детей

В недавнем интервью для WSJ. Magazine Николь Кидман
порассуждала на тему воспитания детей и совмещения работы с семейными делами. Она также вспомнила о книге и телефонном разговоре, изменивших ее жизнь.
Николь заявила, что семья стоит для нее на первом месте, поэтому она старается проводить дома как можно больше времени и отказывается от участия в проектах.
«Сохранить семью — моя главная цель. Поэтому иногда я отказываюсь от съемок или соглашаюсь только на те проекты, которые будут проходить недалеко от дома. Так я могу больше бывать с детьми и мужем».
Актриса призналась, что у нее с мужем существует особая система, которая помогает им подольше оставаться с детьми.
«Мы разработали собственную систему, которая позволяет понять, когда стоит сделать шаг назад в карьере, чтобы семья осталась целостной. Если наступает дисбаланс, мы его уравновешиваем».
Кидман призналась, что ей проще заниматься воспитанием детей, когда ее муж находится рядом.
«Когда Кит не на гастролях, все намного проще, но в следующем году он опять уедет в турне. Я сейчас уже не так много работаю».
Николь отметила, что практически все роли даются ей тяжело, ведь она пропускает все события через себя.
«Актерская игра сильно сказывается на моем здоровье, а также на моем духе. Я всегда пытаюсь проживать свою роль. И, к сожалению, это сильные чувства».
Актриса рассказала и об увлечениях ее дочерей. Девочки начинают проявлять большой интерес к процессу создания фильмов и отдельным деталям.
«Мои малышки необычны тем, что смотрят съемки. У них серьезное отношение к работе».
Также в небольшом блиц-опросе Николь назвала книгу, которая оказала на нее сильное влияние. Ей стала «Война и мир». Актриса также рассказала и о телефонном звонке, который изменил ее жизнь. Она вспомнила, как подняла трубку и услышала голос База Лурмана
. Именно тогда он предложил Николь роль Сатин в картине «Мулен Руж!
».