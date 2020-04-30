Марат Башаров прокомментировал обвинения в домашнем насилии

«Марат Башаров, Леонид Слуцкий, Регина Тодоренко, Александр Домогаров — попробуйте вычеркнуть лишнее имя. После публичной казни Регины, на которой её разве что... да нет, и четвертовали тоже, я искренне хочу знать, кого Тодоренко избила до полусмерти, изнасиловала или публично унижала, доводя до истерики? Если такие факты есть, то почему не доложили?!) Я не буду сейчас писать вневременные банальности, вроде евангельской истории Христа и грешницы. Давайте вернемся к моему перечислению: все в этом списке, за исключением Регины, сохранили работу, положение, да и уважаемы частью аудитории. Вы не видите абсурда в этой картине?» - резонно заметила Канделаки.
Вслед за интервью Регины вышел очередной выпуск шоу «Секрет на миллион», героем которого стал Марат Башаров. В эфире шоу 45-летний актёр подтвердил, что поднимал руку на своих жён.
Перелом носа своей второй жены Елизаветы Шевырковой Башаров объяснил так: «Ударил. Ударил и попал в нос. Случайно. Потом умолял: «Прости, пожалуйста, прости». Умолял, просил: «Лиза, не надо, не провоцируй, не надо».
Я был выпимши, но не настолько сильно. Я стоял на ногах. Мы с Лизаветой приехали от наших друзей. Лиза тоже выпила. Мы стояли в лифте, а поссорились мы ещё в такси. На пустом месте, не из-за чего. Слово за слово. Я просил: «Лиз, давай, ну не надо, не сейчас, ну не надо. Если сейчас вот не замолчишь, то, ей-богу, огребешь». 10 секунд была пауза. «Пе-пе-пе». Бум. Всё».
Вот так описывает свои подвиги Марат. И очень расстраивается, что СМИ преподносят эту информацию неточно, обвиняя его в жестоком избиении.
«У меня к вам, друзья, большая просьба. Могли бы вы свои мнения, комментарии писать не на страничке, где фотография Марселя, так сказать, плода любви насильника и жертвы насилия. Вы можете оставлять свои комментарии, например, вот под этим посланием, а не под фотографией нашего сына».
Что касается требований, озвученных в петиции, Башаров заметил, что отзывать регалии должны те, кто их присуждал: «Ребята, не вы давали мне это звание. Его мне вручил президент Республики Татарстан, а Госпремию РФ — Владимир Владимирович Путин. Поэтому тот, кто давал, пусть тот и лишает».