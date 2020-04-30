Кино-Театр.ру
МЕНЮ
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру
Кино-Театр.ру мобильное меню

Марат Башаров прокомментировал обвинения в домашнем насилии

30 апреля
2020 год

Лайфстайл >>
30 апреля 2020
Резонансное интервью Регины Тодоренко, в котором ведущая высказала не очень популярную в прогрессивной среде точку зрения на домашнее насилие, спровоцировало новую волну обсуждения этой проблемы. Вступившаяся за телеведущую Тина Канделаки озвучила парадоксальный факт: в обществе, затравившем девушку, не причинившую никому физического ущерба, продолжают процветать мужчины, неоднократно уличенные в домашнем насилии.

«Марат Башаров, Леонид Слуцкий, Регина Тодоренко, Александр Домогаров — попробуйте вычеркнуть лишнее имя. После публичной казни Регины, на которой её разве что... да нет, и четвертовали тоже, я искренне хочу знать, кого Тодоренко избила до полусмерти, изнасиловала или публично унижала, доводя до истерики? Если такие факты есть, то почему не доложили?!) Я не буду сейчас писать вневременные банальности, вроде евангельской истории Христа и грешницы. Давайте вернемся к моему перечислению: все в этом списке, за исключением Регины, сохранили работу, положение, да и уважаемы частью аудитории. Вы не видите абсурда в этой картине?» - резонно заметила Канделаки.

Марат Башаров прокомментировал обвинения в домашнем насилии

Вслед за интервью Регины вышел очередной выпуск шоу «Секрет на миллион», героем которого стал Марат Башаров. В эфире шоу 45-летний актёр подтвердил, что поднимал руку на своих жён.
Перелом носа своей второй жены Елизаветы Шевырковой Башаров объяснил так: «Ударил. Ударил и попал в нос. Случайно. Потом умолял: «Прости, пожалуйста, прости». Умолял, просил: «Лиза, не надо, не провоцируй, не надо».
Я был выпимши, но не настолько сильно. Я стоял на ногах. Мы с Лизаветой приехали от наших друзей. Лиза тоже выпила. Мы стояли в лифте, а поссорились мы ещё в такси. На пустом месте, не из-за чего. Слово за слово. Я просил: «Лиз, давай, ну не надо, не сейчас, ну не надо. Если сейчас вот не замолчишь, то, ей-богу, огребешь». 10 секунд была пауза. «Пе-пе-пе». Бум. Всё».

Вот так описывает свои подвиги Марат. И очень расстраивается, что СМИ преподносят эту информацию неточно, обвиняя его в жестоком избиении.



После таких откровений общество, действительно, осознало всю абсурдность ситуации и перенаправило гнев с Регины на Башарова. Несколько дней назад в интернете появилась петиция с требованием лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана и Государственной премии РФ.
А Инстаграм актёра запестрел комментариями о том, что ему самое место в тюрьме и забытьи. Марат не мог не отреагировать на все эти высказывания и записал ироничное видео-обращение к обвинителям, в котором попросил их не писать гадости под фотографиями их с Шевырковой сына Марселя.

«У меня к вам, друзья, большая просьба. Могли бы вы свои мнения, комментарии писать не на страничке, где фотография Марселя, так сказать, плода любви насильника и жертвы насилия. Вы можете оставлять свои комментарии, например, вот под этим посланием, а не под фотографией нашего сына».

Что касается требований, озвученных в петиции, Башаров заметил, что отзывать регалии должны те, кто их присуждал: «Ребята, не вы давали мне это звание. Его мне вручил президент Республики Татарстан, а Госпремию РФ — Владимир Владимирович Путин. Поэтому тот, кто давал, пусть тот и лишает».
версия для печати
Ссылки по теме
Интернет-пользователи требуют лишить Марата Башарова звания заслуженного артиста Татарстана

«Бухать надо бросать!»: Марат Башаров признался, что хочет вернуть жену
Поиск по меткам
насилиесоцсети
персоны
Марат БашаровАлександр ДомогаровТина Канделаки

фотографии >>
Марат Башаров прокомментировал обвинения в домашнем насилии фотографии
Марат Башаров прокомментировал обвинения в домашнем насилии фотографии
Марат Башаров прокомментировал обвинения в домашнем насилии фотографии
Марат Башаров прокомментировал обвинения в домашнем насилии фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Кино-Театр.ру Фейсбук
Кино-Театр.ру Вконтакте
Кино-Театр.ру Одноклассники
МирТесен

День рождения >>

Нина Архипова
Александр Борисов
Денис Зайцев
Денис Косяков
Степан Рожнов
Юрий Толубеев
Светлана Устинова
Фёдор Хитрук
Светлана Чуйкина
Виталий Шаповалов
Даниэль Дарьё
Джейми Дорнан
Станислав Микульский
Джоди Мэй
Виоланте Плачидо
Гленн Форд
Катрин Фро
все родившиеся 1 мая >>

Афиша кино >>

Морские паразиты
научная фантастика, фильм ужасов
Ирландия,Швеция,Бельгия, Великобритания,США, 2019
Страшные истории для рассказа у костра
фильм ужасов
Казахстан, 2018
Запретная зона
триллер
Беларусь, 2020
Запретная кухня
драма, комедия
Бразилия, США, 2019
Мисс Плохое поведение
драма, комедия, экранизация
Великобритания, 2020
Прекрасные лжецы
комедия, мелодрама
Франция, 2019
Гудбай, Америка!
драма, комедия
Россия, 2020
все фильмы в прокате >>

ревью

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен