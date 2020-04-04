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«Сиди, с***, дома»: Сэмьюэл Л. Джексон прочитал поэму о пользе самоизоляции

4 апреля
2020 год

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4 апреля 2020
В очередном выпуске шоу Джимми Киммела дистанционный гость эфира, актёр Сэмьюэл Л. Джексон прочитал зрителям стихотворную сказку на ночь под названием «Сиди, с***, дома». Как несложно догадаться из названия, поэтическое послание Джексона густо приправлено крепкими выражениями, обладающими, как показывает практика, невероятной силой убеждения. Тем, кто ещё не успел в совершенстве овладеть английским языком на карантине, Кино-Театр.Ру предлагает вольный, но очень близкий по смыслу перевод сказки.

«Сиди, с***, дома»: Сэмьюэл Л. Джексон прочитал поэму о пользе самоизоляции

Корона повсюду, уже не смешно,
Работать и шляться, ребята, грешно.
Единственный способ бороться со злом,
Сидеть с*** дома, не быть му****м.
Я не Мойдодыр и не Айболит,
Но, может, стишок мой вас убедит?
Сам Сэм с*** Джонсон просит тебя:
Сиди, с***, дома, порадуй меня.
Если ты хочешь назад все вернуть,
Думай башкой и о страхе забудь,
Мой чаще руки, лицо не хватай
И дом свой, с***, не покидай.
Не время играть с судьбой, с**** сын
Ты не в казино, и вообще - не один.
Сиди, с***, дома, справляй именины,
Имя отныне твоё - Карантино.
Конечно, с друзьями ты можешь тусить,
Достаточно просто мобильник включить,
Но пока не иссякли гречка и чай,
Сиди, с***, дома, не вылезай.
Спасибо за вклад в замедление роста
Кривой, что доводит больных до погоста,
Дома сиди и не переживай,
Иди, с***, спать, баю-бай.

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«Сиди, с***, дома»: Сэмьюэл Л. Джексон прочитал поэму о пользе самоизоляции фотографии
«Сиди, с***, дома»: Сэмьюэл Л. Джексон прочитал поэму о пользе самоизоляции фотографии
«Сиди, с***, дома»: Сэмьюэл Л. Джексон прочитал поэму о пользе самоизоляции фотографии
«Сиди, с***, дома»: Сэмьюэл Л. Джексон прочитал поэму о пользе самоизоляции фотографии
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