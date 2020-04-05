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«Мы точно знаем, что чудо возможно»: Родные Анастасии Заворотнюк поблагодарили её врачей

5 апреля
2020 год

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5 апреля 2020
3 апреля Анастасии Заворотнюк исполнилось 49 лет. По случаю этого праздника родные актрисы решили публично выразить благодарность врачам, борющимся за жизнь Анастасии, и всем, кто молится за её здоровье. Родные Анастасии уверены, что победа над болезнью - лишь вопрос времени.

«Мы точно знаем, что чудо возможно»: Родные Анастасии Заворотнюк поблагодарили её врачей

«Сегодняшний день - очень значимый и радостный для нас. Сегодня мы поздравляем с Днем Рождения Анастасию! И в ее праздник мы желаем ей только одного, самого главного и незаменимого - здоровья! Потому что все остальное, важное, любимое и настоящее, у нее действительно есть. Это был очень непростой год, и тем дороже и ценнее осознавать, как много людей разделили эту ситуацию с нами. Низкий поклон врачам и всему медицинскому персоналу за всё то, что вы уже сделали и продолжаете делать для Насти. Каждый день в нескольких монастырях, в разных городах за неё молятся настоятели и другие священнослужители, монахи и послушники - и мы безмерно благодарны за такое внимание! Каждый вечер к коллективной молитве присоединяются люди с разных концов земного шара. Огромное спасибо всем друзьям за вашу невероятную поддержку и помощь! Вы знаете, как она любит каждого из вас и каждого мысленно (увы, по-другому сегодня не позволяет карантин) обнимает. Мы счастливы, что вы есть и вы рядом! Спасибо коллегам, которые также пришли на помощь и очень много сделали для нас. И, конечно, мы от души благодарны всем поклонникам, подписчикам, просто неравнодушным людям! Всем, кто сопереживает, пишет слова поддержки, молится за благополучие, желает добра и выздоровления. Все вы - те, кто был с нами этот год, даете нам надежду на лучшее. Благодаря вам, вашим молитвам, мы точно знаем, что ЧУДО возможно, и оно обязательно случится! Спасибо!
Сегодня праздник не только для Анастасии, но и для всех её близких. Совершенно особенный праздник - для Петра. Ежедневно, круглосуточно он проходит этот путь вместе с ней. Каждая маленькая победа на этом пути - ИХ ОБЩАЯ. Вдвоем - проще, вдвоем - вдвое больше сил, терпения, веры. И очень-очень много любви, которая позволила пережить самые страшные, самые темные, почти безвыходные моменты. А еще есть маленькая Мила, такая же красивая и светлая девочка, как мама. И день за днем своей большой любовью она дает маме самый мощный стимул к выздоровлению. И пусть так будет всегда!»
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«Мы точно знаем, что чудо возможно»: Родные Анастасии Заворотнюк поблагодарили её врачей фотографии
«Мы точно знаем, что чудо возможно»: Родные Анастасии Заворотнюк поблагодарили её врачей фотографии
«Мы точно знаем, что чудо возможно»: Родные Анастасии Заворотнюк поблагодарили её врачей фотографии
«Мы точно знаем, что чудо возможно»: Родные Анастасии Заворотнюк поблагодарили её врачей фотографии
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