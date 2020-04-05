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У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство

5 апреля
2020 год

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5 апреля 2020
27-летняя актриса Селена Гомес проходила обследование в одной из лучших психиатрических больниц США. Об этом она рассказала своей подруге Майли Сайрус в эфире нового Инстаграм-шоу Bright Minded.

У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство

По словам Селены, ее беспокоили постоянное депрессивное состояние и перепады настроения. Врачам удалось поставить ей диагноз – биполярное расстройство личности. Гомес призналась, что у нее были смешанные чувства, когда она услышала вердикт. С одной стороны – она, наконец, узнала, что ее беспокоило все эти годы. С другой – актриса понятия не имела, как жить с этой болезнью.

«Когда я была маленькой, то очень боялась гроз. Тогда моя мама принесла кучу книг, в которых объяснялась природа грозы. Она сказала мне, что чем больше я буду знать про свой страх, тем меньше я буду его бояться. И это сработало! Такой подход помогает мне прорываться через сложные времена», - рассказала Селена.

У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство

Руководствуясь этим принципом, Гомес тщательно изучила свою болезнь. По словам актрисы, теперь она не боится за свое будущее.

«Я из Техаса. Там мы не говорим про психическое здоровье. Ты должен выглядеть круто… А потом мы видим, как в детях и подростках растет злость из-за необходимости соответствовать стандартам и невозможности быть собой».
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У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство фотографии
У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство фотографии
У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство фотографии
У Селены Гомес диагностировали биполярное расстройство фотографии
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