Гвинет Пэлтроу и ее муж поговорили о том, как не развестись после карантина

Пользователи сети не сомневаются, что после окончания пандемии коронавируса распадется множество семей. По мнению многих, так называемая «бытовуха» и пребывание в четырех стенах с партнером 24/7 могут запросто убить отношения. Актриса Гвинет Пэлтроу
и ее муж Брэд Фэлчак
поговорили со специалистом по интимным отношениям Микаэлой Боэм
о том, как не разрушить отношения в браке во время карантина. Супруги связались с Боэм по видеосвязи.
На двоих у Гвинет и Брэда четверо детей. По словам актрисы, напряжение чувствуется, но им все-таки удается удерживать равновесие в сложившихся условиях.
«Нам повезло, что у нас действительно крепкие отношения, но мы также находимся в непосредственной близости с детьми в нашем доме. Я думаю, что мы все чувствуем, особенно мои дети-подростки, что находимся в подвешенном состоянии, в частности моя дочь, которая очень социально активна. В нашей семье определенно есть напряженность»
, - призналась Пэлтроу.
Специалист по интимным отношениям посоветовала парам уделять себе несколько часов в день, не вовлекая домочадцев в свои дела. Однако карантин – также благоприятное время для того, чтобы наладить общение с детьми.
Гвинет поинтересовалась у Микаэлы Боэм, как быть девушкам, которые в условиях карантина перестают чувствовать себя сексуальными. На это Боэм ответила, что многие женщины переходят в «режим выживания», когда их подвергают стрессу. Она посоветовала заняться своими чувствами для поднятия сексуальности, пока ситуация не придет в норму.
«Такие вещи, как уход за собой, бьюти-процедуры - очень важны. Так и хочется остаться в пижаме на весь день. Но это неправильно. Напротив, делать дополнительные усилия над собой — это на самом деле путь к успеху»
, - отметила Микаэла.