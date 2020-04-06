Кира Найтли, Кейт Уинслет, Бенедикт Кэмбербэтч поддержали медработников

Кира Найтли, Кейт Уинслет, Дэниел Крэйг, Бенедикт Кэмбербэтч и многие другие актеры Британии поучаствовали во флешмобе в поддержку медицинских работников. Артисты вместе со спортсменами, музыкантами, журналистами решили таким образом отдать дань уважения людям, которые, рискуя своими жизнями, сейчас борются с новым коронавирусом.
Все знаменитости записали короткие видеообращения, где благодарят врачей, медсестер и санитаров. Эти видео в большой, трогательный ролик собрал муж Клаудии Шиффер — британский режиссер и продюсер Мэттью Вон.
Видеоролик начинается с выступления главного врача Англии Рут Мэй, которая благодарит всех сотрудников Национальной службы здравоохранения Великобритании и всех причастных.
«Я знаю, что сообщения о благодарности и поддержке очень много значат для наших сотрудников, неважно, от кого они исходят. Но когда такое количество знаменитостей изо всех сил старается показать свою признательность — это придает особый импульс», - сказала она.
«Это самая большая проблема, с которой когда-либо сталкивалась НСЗ, и благодарность в адрес тех, кто упорно трудится, чтобы спасти жизни каждый день, сейчас важна как никогда, поэтому я уверена, что каждый получит пользу от поднимающей настроение музыки, чтобы сохранить бодрость духа».
Затем свои слова благодарности начинают говорить звезды. Право первым сказать «спасибо» было предоставлено сэру Элтону Джону.
«Вы наши герои, и мы благодарим каждого из вас. Спасибо», — сказал музыкант.