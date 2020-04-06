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«Бухать надо бросать!»: Марат Башаров признался, что хочет вернуть жену

6 апреля
2020 год

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6 апреля 2020
Марат Башаров стал героем программы «Судьба человека», где рассказал о трех главных женщинах своей жизни – маме, первой жене Екатерине Архаровой и второй супруге Елизавете Шевырковой. Программа вышла под названием «Покаяние», и не напрасно – на протяжении всей программы актер признавался в своих проступках.

«Бухать надо бросать!»: Марат Башаров признался, что хочет вернуть жену

Затронул Башаров и последний скандал со своим участием – громкий развод с Елизаветой Шевырковой. Супруга подала на развод, после того, как Марат в состоянии алкогольного опьянения поднял на нее руку. По словам артиста, когда Елизавета появилась в его жизни, она помогла ему оправиться от прошлых сложных отношений с актрисой Екатериной Архаровой. Первая супруга, кстати, тоже неоднократно обвиняла супруга в рукоприкладстве.

«Бухать надо бросать!»: Марат Башаров признался, что хочет вернуть жену
фото: Марат Башаров и Екатерина Архарова

«Лиза, моя вторая жена, когда у нас с Катей все утихло, она как гадкого котёнка подняла меня, приютила, и зализывала мои раны. Потом у нас родился Марсель, и мы поженились. А потом Лиза попала под мою горячую руку, и мы развелись», - рассказал Марат.

«Была ссора, мы поссорились, мы возвращались от наших друзей. Поссорились в лифте. И ссора привела к тому, что этим же вечером Лиза уехала к маме. А на следующий день уже заголовки и т.д.», - описал механизм появления новостей Марат.

«Бухать надо бросать!»: Марат Башаров признался, что хочет вернуть жену
фото: Марат Башаров и Елизавета Шевыркова

Ведущий программы Борис Корчевников уточнил, действительно ли Башаров ударил жену. Он признал, что действительно поднял на нее руку, будучи при этом нетрезвым. Этого удара Шевыркова мужу не простила и ушла. По словам актера, он очень долго «бегал» за ней и просил прощения. До сих пор Марат не теряет надежды, что сможет вернуть жену.

«Она в меня верила, она меня отмыла. И опять я наступил на эти грабли. Ещё и её с собой потащил в этот позор, в этот ад. Она до сих пор, я знаю, любит меня, и я её люблю. И пытаюсь всячески вернуть ее. Но не все пока получается».

Несмотря на то, что экс-супруги сейчас в нормальных отношениях, Башаров хочет вернуть себе семью.

«Бухать надо бросать!»: Марат Башаров признался, что хочет вернуть жену

«Мы прекрасно общаемся, как вы заметили, мы прекрасно отдыхаем вместе с ребёнком. Но я хочу вернуть её, чтобы мы снова стали полноценной семьей. К сожалению, пока не выходит».

Корчевников спросил, как Марат сам себе объяснил свой поступок. Актёр не смог дать ответ даже самому себе.

«Бухать надо бросать!»: Марат Башаров признался, что хочет вернуть жену

«Сам очень часто думаю: «Почему так произошло? Что нужно сделать, чтобы этого больше никогда не повторилось? Как дальше жить?», - признался он.

После выдержанной паузы Башаров отрезал: «Бухать надо бросать!». Сам он пока не смог побороть свою пагубную привычку.
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«Бухать надо бросать!»: Марат Башаров признался, что хочет вернуть жену фотографии
«Бухать надо бросать!»: Марат Башаров признался, что хочет вернуть жену фотографии
«Бухать надо бросать!»: Марат Башаров признался, что хочет вернуть жену фотографии
«Бухать надо бросать!»: Марат Башаров признался, что хочет вернуть жену фотографии
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