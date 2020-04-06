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Война полов: Александр Гудков и Екатерина Варнава запускают совместное шоу

6 апреля
2020 год

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6 апреля 2020
9 апреля на телеканале «Пятница!» стартует первое совместное шоу Александра Гудкова и Екатерины Варнавы — юмористический и провокационный проект «Бой с Гёрлс», посвященный извечному вопросу противостоянию полов.

Война полов: Александр Гудков и Екатерина Варнава запускают совместное шоу

Оценивать уровень превосходства одного пола над другим Варнаве и Гудкову помогут знаменитые гости: Елена Темникова, Ян Гэ, Мигель, Лукерья Ильяшенко, Юлия Топольницкая и многие другие. Ведущие разделят гостей на женскую и мужскую команды и вместе с ними будут проходить веселые испытания. Звезды окунутся в детство, оторвутся, раскроют в себе новые таланты и откроются с неожиданных сторон.

Война полов: Александр Гудков и Екатерина Варнава запускают совместное шоу

«Когда мне сказали, что это шоу будет вести Варнава, я сразу согласился, не думая о последствиях. С Варнавой я готов и в огонь, и в воду, и в болото и в муравейник нырнуть. На площадке может мы были и соперниками, но в жизни остаемся верными друзьями», - признался Александр Гудков.

Война полов: Александр Гудков и Екатерина Варнава запускают совместное шоу

Смотрите шоу «Бой с Гёрлс» в эфире телеканала «Пятница!» с 9 апреля в 19:00.
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Екатерина ВарнаваАлександр ГудковЛукерья ИльяшенкоЮлия ТопольницкаяГэ Ян

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Война полов: Александр Гудков и Екатерина Варнава запускают совместное шоу фотографии
Война полов: Александр Гудков и Екатерина Варнава запускают совместное шоу фотографии
Война полов: Александр Гудков и Екатерина Варнава запускают совместное шоу фотографии
Война полов: Александр Гудков и Екатерина Варнава запускают совместное шоу фотографии
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