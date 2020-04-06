Война полов: Александр Гудков и Екатерина Варнава запускают совместное шоу

9 апреля на телеканале «Пятница!» стартует первое совместное шоу Александра Гудкова
и Екатерины Варнавы
— юмористический и провокационный проект «Бой с Гёрлс», посвященный извечному вопросу противостоянию полов.
Оценивать уровень превосходства одного пола над другим Варнаве и Гудкову помогут знаменитые гости: Елена Темникова
, Ян Гэ
, Мигель
, Лукерья Ильяшенко
, Юлия Топольницкая
и многие другие. Ведущие разделят гостей на женскую и мужскую команды и вместе с ними будут проходить веселые испытания. Звезды окунутся в детство, оторвутся, раскроют в себе новые таланты и откроются с неожиданных сторон.
«Когда мне сказали, что это шоу будет вести Варнава, я сразу согласился, не думая о последствиях. С Варнавой я готов и в огонь, и в воду, и в болото и в муравейник нырнуть. На площадке может мы были и соперниками, но в жизни остаемся верными друзьями»
, - признался Александр Гудков.
Смотрите шоу «Бой с Гёрлс» в эфире телеканала «Пятница!» с 9 апреля в 19:00
.