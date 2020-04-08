«Вызов принят!»: Самые странные флешмобы с участием звёзд шоу-бизнеса

Не менее эффектно у знаменитостей получилось откручивать крышки от бутылок. Правда в #bottlecapchallenge от участников требовалась определенная сноровка: звездам предлагалось сбить крышку бутылки ударом ноги. К челленджу присоединились Джейсон Стэтэм, Донни Йен, Гай Ричи и Райан Рейнольдс. Последний, кстати, не мог не внести каплю юмора в это поветрие и снял самое лучшее видео.
Быструю популярность набрал и #Kikichallenge или #inmyfeellingschallenge, который заставил всех буквально выпрыгивать из машины и танцевать. Видео с зажигательными танцами рядом с передней дверью машины появились в инстаграмах звезды сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и артиста Уилла Смита. Российские звезды тоже решили не отставать от зарубежных коллег: юмористы и актеры Михаил Галустян и Александр Ревва записали свою версию #kikichallenge. В ней Александр Ревва в образе бабушки показывал внуку, как нужно двигаться под модный трек. Правда закончился выход пожилой дамы печально, ведь ее танец прервал внезапно появившийся на пути столб.