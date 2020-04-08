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«Вызов принят!»: Самые странные флешмобы с участием звёзд шоу-бизнеса

8 апреля
2020 год

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8 апреля 2020
Карантин вынуждает многих придумывать, какими способами разнообразить свой досуг в четырех стенах. Звезды не становятся исключением. Так, на прошлой неделе британский актер Том Холланд решил поучаствовать в челлендже, цель которого надеть футболку, стоя на руках. Кино-Театр.Ру решил вспомнить самые яркие глупости, которые совершали российские и зарубежные звезды в рамках челленджей и флешмобов.

«Вызов принят!»: Самые странные флешмобы с участием звёзд шоу-бизнеса

Самым экстремальным и одним из самых крупных челленджей стал теперь уже легендарный #icebucketchallenge, в котором участники должны были вылить на себя ведро ледяной воды и передать эстафету трем счастливчикам. Примечательно, что этот флешмоб изначально призывал всех не желающих закаляться пожертвовать 100 долларов фонду по борьбе с боковым амиотрофическим склерозом. Однако многие участники жертвовали суммы на благотворительность сразу после бодрящего обливания водой. Мимо этой акции не смогли пройти Константин Хабенский, Елизавета и Михаил Боярские, Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Евгений Миронов, Стивен Спилберг, Крис Эванс, Леди Гага, Бенедикт Камбербэтч и многие другие.



Не менее эффектно у знаменитостей получилось откручивать крышки от бутылок. Правда в #bottlecapchallenge от участников требовалась определенная сноровка: звездам предлагалось сбить крышку бутылки ударом ноги. К челленджу присоединились Джейсон Стэтэм, Донни Йен, Гай Ричи и Райан Рейнольдс. Последний, кстати, не мог не внести каплю юмора в это поветрие и снял самое лучшее видео.



Быструю популярность набрал и #Kikichallenge или #inmyfeellingschallenge, который заставил всех буквально выпрыгивать из машины и танцевать. Видео с зажигательными танцами рядом с передней дверью машины появились в инстаграмах звезды сериала «Очень странные дела» Милли Бобби Браун и артиста Уилла Смита. Российские звезды тоже решили не отставать от зарубежных коллег: юмористы и актеры Михаил Галустян и Александр Ревва записали свою версию #kikichallenge. В ней Александр Ревва в образе бабушки показывал внуку, как нужно двигаться под модный трек. Правда закончился выход пожилой дамы печально, ведь ее танец прервал внезапно появившийся на пути столб.



Ориентированный исключительно на российскую публику челлендж #усынадежды, запущенный телеведущим Иваном Ургантом во время чемпионата мира по футболу, подхватили Михаил Боярский, Никита Михалков, Владимир Жириновский, Павел Воля, Гарик Харламов. Целью флешмоба стала поддержка тренера сборной Станислава Черчесова. Иван Ургант и российские исполнители даже записали своеобразный гимн в поддержку футболистов.

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«Вызов принят!»: Самые странные флешмобы с участием звёзд шоу-бизнеса фотографии
«Вызов принят!»: Самые странные флешмобы с участием звёзд шоу-бизнеса фотографии
«Вызов принят!»: Самые странные флешмобы с участием звёзд шоу-бизнеса фотографии
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