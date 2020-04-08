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Ирина Горбачева рассказала о разводе, изменах и сексуальных домогательствах

8 апреля
2020 год

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8 апреля 2020
Российская актриса и звезда фильма «Аритмия» Ирина Горбачева стала четвертой женщиной, которая пришла на шоу Юрия Дудя «вДудь». Она поделилась своими мыслями о браке и разводе с Григорием Калининым, изменах бывшего мужа и своей ориентации.

Ирина Горбачева рассказала о разводе, изменах и сексуальных домогательствах

О разводе с мужем Григорием Калининым

«Почему развелась? Почему разошлись? Наверное, потому что прошла любовь. Вот и все. То есть что-то умерло, но я это не хотела замечать очень долго. И вообще, мне кажется, всем людям сложно признаться себе, что ты разлюбил человека или вас на самом-то деле уже мало что связывает. То есть поэтому люди и живут годами, а ты иногда смотришь на их взаимоотношения и не понимаешь, почему они до сих пор вместе, почему они не расходятся. Или иногда даже наоборот: все вроде бы спокойно, все ровно и все классно, и так неожиданно люди расходятся. То есть у меня просто был такой глобальный процесс признания того, что я уже давно нахожусь не в том месте, в котором мне нравится. Я давно уже живу с человеком, с которым мне уже не хочется жить.

Сигналом может быть безразличие. Первый раз, когда мы расходились, это было ровно вот так вот. Когда был звонок, что я не приду ночевать, и мне было ровно внутри. Я такая: "Ну, не придешь и не придешь". И я тогда поняла: а, ну все, это конец. Это и есть конец. И тогда я ушла, но решила еще раз попробовать. Но себя не надо обманывать и предавать себя не надо».

Ирина Горбачева рассказала о разводе, изменах и сексуальных домогательствах

Об изменах

«Я вообще такие вещи чувствую. То есть я могу понять точно, понравилась ли какая-то девушка, с которой общался мой парень, или не понравилась. Даже больше: я могу понять, насколько понравилась она и насколько он ей понравился. И потом бывали случаи, когда это все подтверждалось. Я не помню на самом деле, как это было, но это была чуть ли не открытая страница «ВКонтакте», а там прям переписка, по которой понятно, что что-то было, фотографии и все эти дела. Я ушла, но потом вернулась. Это был муж.Мне очень хотелось простить измену и сказать себе, что это возможно. Мне кажется, это вообще невозможно. В моем случае точно нет. Это реально как вот чашка стоит, она раскололась, но не развалилась, и ты делаешь вид, что это целая чашка, просто поверну другим углом. Но она все равно развалится на самом-то деле. Я в таком аду существовала полтора-два года жизни. Есть примеры, когда она знает, что он изменил, или что он делает это периодически, но все равно находится с ним. Я вот этого вообще не понимаю и, наверное, даже не принимаю вот такой факт насилия над собой. Потому что я через это прошла, и это ад. У меня был очень большой страх, что мне изменят. Просто из-за того, что у моих папы и мамы были сложные взаимоотношения, и такая тема была в нашей семье. Я произносила речи типа: «Если ты мне изменишь, то я это никогда не прощу, я уйду». И периодически это возникало, и я понимаю, что так или иначе я привлекла к себе эту ситуацию».

Ирина Горбачева рассказала о разводе, изменах и сексуальных домогательствах

Об отношениях с родителями

«Благодаря своему Учителю я открыла такую тайну, что если в твоем ближнем кругу нет гармонии, хотя бы худого, да мира, ничего классного у тебя не будет. И ты можешь делать что угодно, но это потому что ты не наладил отношения со своим ближним кругом. Даже если ты считаешь, что виноваты твои родители, а ты ни в чем не виноват и ты белый и пушистый, то еще больше нужно задать себе вопрос: «А ты уверен, что ты действительно не провоцировал ситуацию? Что, тебе не за что просить прощения?Это все произошло через покаяние. Когда я действительно поняла, что все нормализуется только тогда, когда я попрошу прощения у каждого.

Это был список людей, перед которыми мне надо было покаяться. С папой и с братьями я разговаривала по телефону, в принципе я могла поехать, но я понимала, что могу сделать то же самое по телефону. Это было дико страшно. Потому что у нас как бы наладились взаимоотношения. Мы созваниваемся, говорим друг другу, что любим, а у меня там фига в кармане. Все равно я внутри его обвиняю в чем-то, даже в смерти мамы, в том, как он себя вел, злюсь на него, в чем-то не уважаю. Это все один комок. И я поняла, что с сегодняшнего момента я могу это все разрулить. Я внутри себя почувствовала это раскаяние. Я поняла, что мне есть за что у него попросить прощения: именно за эту нелюбовь, именно за то, что я его ненавидела, презирала, обвиняла. А время прошло. И он поменялся, и братья поменялись. И мне пришлось все это говно из карманов вытащить и сказать: "Я к вам вот так относилась и больше не хочу этого делать. Простите меня за это. Я благодарна вам, и я вас люблю и хочу дружить».

Ирина Горбачева рассказала о разводе, изменах и сексуальных домогательствах

О нетрадиционной ориентации

«Многие думают, что я лесбиянка. Я вообще по этому поводу не волнуюсь, поскольку, во-первых, у меня есть парень, а во-вторых, я вообще кокетка. Я на самом-то деле люблю эту энергию, потому что она прикольная, но я делаю это дистанцированно, не перехожу грань. При этом я никогда не чувствую себя не девочкой в компании парней. Я только в дороге в последнее время надеваю что-то подобное для удобства, а так я сейчас стараюсь максимально вылезать из всех этих костюмов мальчиков. Поэтому теперь если джинсы, то с талией, если верх, то обтягивающий, потому что я сама заколебалась от какого-то пацанского образа, особенно когда я подстриглась. Уже просто невыносимо заходить в туалет и каждый раз видеть, как женщины либо шарахаются, либо выходят, либо заходят и выходят, потому что думают, что не в тот туалет попали».

О жертвах насилия и сексуальных домогательствах

«Это уже доказанная схема. Они потом не рассказывают об этом. Там столько начинается загонов, особенно в подростковом возрасте, вплоть до чувства вины или стыда. Ты себя чувствуешь виноватой, вот в чем вся штука. В этом проблема. И знаю, что в моем окружении есть девчонки, которые тоже подверглись насилию в детстве, кому-то даже было меньше, чем мне, лет девять. Отношения ребенка и родителя должны быть максимально доверительными. В таком случае ребенок может что-то рассказать. История, произошедшая в лесу, когда я в 11 лет увидела мужчину, занимающегося онанизмом, сильно поменяла мое отношение к мужчинам. Потом я это осознала. Я боялась вообще взаимоотношений, не хотела ни с кем контактировать в плане любовных отношений очень долго. И когда дело шло в сторону секса, я говорила: «Ой, не-не, какой секс. До свидания! Ты грязный, ты плохой и хочешь от меня чего-то плохого». Потому что со мной произошла такая история. Поэтому первый раз случился по любви и по абсолютному доверию. Но трясло меня адски, просто даже раздеться».

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Ирина Горбачева рассказала о разводе, изменах и сексуальных домогательствах фотографии
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