Анна Банщикова потеряла детей в открытом океане

45-летняя актриса Анна Банщикова
рассказала об отдыхе с детьми и работе со своей младшей дочерью в сериале «Ищейка
». Эксклюзивное интервью опубликовал журнал «7 дней»
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В январе актриса впервые взяла младшую дочку Машу и в семейное путешествие вместе со своими сыновьями Сашей и Мишей на Мальдивы. Банщикова рассказала, что дети были в восторге от поездки и даже долгий перелет прошел без эксцессов. Тем не менее, за время отдыха актриса не раз волновалась за жизнь своих детей: «Вот, казалось бы, на Мальдивах какие могут быть проблемы? А я за неделю два раза пережила страшные моменты. Как-то мы поплыли на лодке дони в открытый океан — наблюдать за дельфинами. Отошли очень далеко от берега. Я с Машей и капитаном остались в лодке, а сыновья с инструктором отправились поплавать. Там у рифа водятся невероятные рыбы — от крошечных до двухметровых, самых ярких цветов. И вдруг мальчики исчезли под водой — вместе с инструктором. Полминуты их нет, минуту. Мне показалось, что прошла целая вечность. От ужаса начала кричать, тормошить капитана: «Надо спасать детей!» И вдруг вижу, что ребята спокойно плавают совсем не в том месте, где я их высматриваю. Оказывается, там сильное подводное течение, и их отнесло далеко
».
В своем интервью актриса также рассказала о съемках нового сезона «Ищейки». По сюжету в новых сериях следователь Кушнир заводит семью и теперь должна уделять много времени своему маленькому сыну. Актриса призналась, что двухлетнего ребенка невозможно заставить искренне называть чужую тетю мамой и искренне ее обнимать. Поэтому съемочная группа решила, что Маша идеально подойдет, так как между ними такой проблемы возникнуть не может.
Младшая дочь актрисы не впервые оказалась на съемочной площадке — это ее вторая мужская роль в «Ищейке». На съемках девочка оказалась в два месяца: Анна прилетела сниматься в третьем сезоне и взяла Машу с собой, потому что кормила грудью. Пока мама работала на площадке, Маша с няней жила в квартире, которую для актрисы сняла киногруппа. А через три месяца снимался эпизод, в котором главная героиня должна была взять на руки младенца по имени Юрочка. Именно тогда режиссер сериала предложил: «Раз Маша здесь, под рукой, давай ее снимем — дел всего на пятнадцать минут. Никто и не поймет, что Юрочка — это девочка
».
«Она уже подросла и чувствует себя все комфортнее и комфортнее на съемочной площадке. Не исключено, что она прирожденная актриса. В отличие от меня. Я в детстве была очень стеснительной. В гостях молчала и первым делом искала глазами уголок, где могла спрятаться. А Маша — смельчак. На вопрос «Ты ходишь в садик?» часто отвечает: «Какой садик?! Я работаю артисткой!» В эпизоде, где Кушнир привозит ребенка в отдел, пряча его от начальника, Маша в одном дубле вдруг выглянула из-за наших спин и сказала: «Ку-ку, а вот и я!» Все смеялись, это было очень неожиданно и смешно. Не знаю, оставят ли это в монтаже, но то, что Маша любит импровизировать и дурачиться, как мама, стало очевидным для всех
», — поделилась актриса.
Анна призналась, что пандемия коронавируса сильно изменила привычный ход её жизни и в ближайшее время она вряд ли соберется за границу.