Синтия Никсон рассказала о сыне-трансгендере, сексуальности и сериале «Секс в большом городе»

В новом эпизоде YouTube-шоу Карена Шаиняна «Гетеросексуалы говорят с гомосексуалами» актриса и политик Синтия Никсон
рассказала о своей бисексуальности, принятии нового гендерного статуса своего ребенка и выдвижении своей кандидатуры на пост губернатора Нью-Йорка.
23-летняя дочь актрисы по имени Сэф недавно прошла процедуру смены пола и стала Сэмюэлем: «Поначалу я не приняла этого. Он прошел через столько фаз преображения и переодеваний: в детстве любил одеваться принцессой, во время полового созревания вдохновлялся образами Дженис Джоплин, тинейджером он прошел через французский период... Мне эта тяга была совершенно непонятна. Уже тогда он посещал психотерапевта - того же, к которому ходит и сейчас и к которому я тоже ходила, пытаясь понять своего ребенка. Она сказала то, что мне очень помогло: «Во время взросления мы все ищем свой стиль и примеряем разные образы. Нам с вами это интересно делать. Но для трансгендерного человека это не побочная линия сюжета, а основная. И он будет примерять эти разные виды женственности, до последнего пытаясь доказать самому себе, что он не транс». Я ответила: «Но разве это не значит, что он не является трансгендером?». И она сказала: «Нет: именно таким образом он ищет путь к себе, проигрывает разные версии, пытается переделать себя, прежде чем бросить все попытки и признать правду
».
Актриса и сама является сторонницей ЛГБТ-сообщества — в 2004 году она совершила каминг-аут и начала встречаться с общественным деятелем Кристин Маринони. До этого актриса состояла в гетеросексуальных отношениях с преподавателем английского языка Дэнни Мозесом, от которого родила двух детей.
«Мне кажется, то, что я признала, что являюсь лесбиянкой, мало повлияло на мою карьеру. К тому же для женщин все это выглядит несколько иначе, чем для мужчин. Да и возраст, и место, в котором я находилась в тот момент... меня никогда не брали на роли какой-то сексуальной девушки и подруги главного героя в блокбастерах. В кино, в отличие от телевидения, очень многое связано с воплощением мечты, поэтому, когда вы видите привлекательных людей, которые по сюжету должны быть влюблены друг в друга, вы хотите верить, что и в реальности это может быть именно так
», — рассказала Синтия.
Она добавила, что по-началу они скрывали свои отношения и даже наняли агента по связям с общественностью, чтобы регулировать информацию в СМИ. Однако, со временем, когда отношения пары стали серьезными, актриса приняла решение открыто сообщить о своей ориентации и любви к Кристин. После этого пресса открыла настоящую охоту на Синтию и её возлюбленную — даже родственники оказались под прицелом фотоаппаратов.
Кристин и Синтия зарегистрировали свои отношения в 2012 году и воспитывают общего ребенка. В интервью актриса добавила, что младшего сына они с возлюбленной «завели вместе с гей-парой, живущей по соседству» с ними в Нью-Йорке. Также актриса на протяжении нескольких лет активно занимается политикой и даже баллотировалась на место губернатора Нью-Йорка. Одна из главных активностей актрисы — продвижения закона о легализации марихуаны. Актриса считает, что это поможет в борьбе с расизмом, так как сейчас 80% осужденных за употребление марихуаны — афроамериканцы.
Не обошлось и без обсуждения культового сериала «Секс в большом городе
», в котором Никсон исполнила одну из главных ролей. Актриса призналась, что с годами становится все больше похожа на Миранду: «Когда мы начали снимать «Секс в большом городе», я уже была матерью и находилась в долгосрочных отношениях, а у моей героини не было ни того, ни другого. В какой-то момент сериала у нее это появилось, и мы приблизились друг к другу. Я всегда говорила, что думаю, но под влиянием Миранды стала еще более открытой. Это произошло еще и из-за возраста: на момент съемок мне было немного за 30, и к этому возрасту многие женщины уже находят свой голос. Я думаю, что если этому обретению голоса когда-то и суждено произойти, то как раз в 30 с небольшим. Я не устала от того, что люди ассоциируют меня с этим персонажем, потому что и сама Миранда не устаревает. Я восхищаюсь ею: она умная, сильная и очень верная. Я люблю все эти людские качества
».