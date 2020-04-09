Галина Боб заразилась коронавирусом и нарушила режим самоизоляции

Актриса сериала «Деффчонки
» Галина Боб
сообщила в своем блоге Instagram,что сдала тест на коронавирус и получила положительный результат. Подписчики 35-летней актрисы обвиняют её в нарушении режима самоизоляции.
К своему посту о положительном результате на тест COVID-19 она также прикрепила фотографии соответствующих заключений. Галина рассказала,что в начале прошлой неделе с температурой слег её муж, 53-летний режиссер Сергей Корягин
. Мужчину изолировали в отдельную комнату в доме, лечили собственными силами, но в итоге вызвали врачей — у режиссера заподозрили ангину.
У самой актрисы симптомов болезни не было, и она ухаживала за мужем. Но на прошлой неделе за ужином Галина обнаружила, что не чувствует вкус еды.
«Села поужинать и поняла, что еда безвкусная, посолила, ничего не изменилось… Дальше начался треш — я начала нюхать всё что было рядом, даже засунула нос в кофемашину! Я не ощущаю запаха зёрен кофе! Вообще! Чеснок! Мандарин! Духи! Ничего не чувствую. Напугалась я — это мягко сказано! Открыла интернет. Первой строкой, естественно — симптом коронавируса. Но других никаких симптомов-то нет! Даже температура 36,6
», — написала она в своём блоге.
После оглашения результатов тестирования поклонники актрисы обвинили её в недобросовестном соблюдении режима изоляции: женщина ездила в аптеку за лекарствами для мужа, когда еще не знала результатов теста. Боб призналась, что до последнего надеялась, что тест будет отрицательным. Она добавила, что соблюдала все меры предосторожности, давно не была заграницей и посещала только магазин.
Звезда сериала «Деффчонки» призналась, что даже расплакалась из-за печальных новостей. Она призвала комментаторов прекратить агрессию в её сторону и заметила, что многие люди до сих пор несерьезно относятся к распространению коронавируса.