Великий реаниматолог: За что мы любим Александра Гудкова

9 апреля на канале «Пятница!» стартует новое шоу «Бой с Гёрлс»Александра Гудкова и Екатерины Варнавы. В нем артисты не только будут устраивать состязания звездам, но и, как обычно, демонстрировать свои актерские способности и чувство юмора. Многие уже давно присвоили Александру почетное звание спасателя российского юмора, именно поэтому Кино-Театр.Ру решил вспомнить, за что конкретно мы любим продюсера, актера, сценариста, шоумена и комика Александра Гудкова.
Сложно закрыть глаза на то, как пришедший из КВН-а Гудков практически перевернул стандартное представление телевидения о юморе, добавив в него квир-бурлеска и экстравагантности. За 6 лет сотрудничества с Иваном Ургантом юморист смог создать собственную музыкальную студию, которая систематически снабжает вечернее шоу пародиями на известные клипы артистов. Гудков заставил Ивана примерить белокурый парик и прочитать рэп о грибах в пародии на российского исполнителя PHARAOH, а Игоря Николаевапригласил выпить розовое вино в парилке вместе с музыкантом FEDUK. Но, пожалуй, самым масштабным вмешательством Гудкова в проекты федерального канала стало появление «Голубого Урганта» - своеобразного высмеивания всех клише голубых огоньков в новогоднем выпуске шоу.
Реанимационный талант комика помог некоторым мастодонтам российской эстрады с перезапуском карьеры. Доверившись Александру, Филипп Киркоров рискнул снять необычный клип на песню «Цвет настроения синий» и добился того, чтобы её целый год напевали подростки. Сам Гудков, рассказывая о Филиппе Бедросовиче в одном из интервью, честно признался:«Ему исполнилось 50 лет в прошлом году, но он абсолютно современный, за всем следит».
После уже пошли более дерзкие эксперименты с участием Николая Баскова, которые вызвали неоднозначную и очень бурную реакцию.
В клипе на песню Димы Билана «Пьяная любовь» Гудков тоже взялся за продюсерскую работу. В итоге певец обзавелся ироничным видео в духе фильма «Горько» о прелестях русской свадьбы с провинциальным антуражем.
Продюсерским чутьем Гудкова воспользовался и кумир молодежи 90-х Сергей Жуков, которому тоже захотелось испить живой воды. Вместе с участниками группы Little Big и Гудковым Жуков представил на суд публики смешнейший клип о буднях сектантов, устраивающих слэм во время своих проповедей.
Безграничная ирония Гудкова, кажется, сделала удивительное: теперь подписчики канала юмориста даже и не думают «перематывать» рекламу. Они точно знают, что увидят очередной шедевр, вобравший в себя интересный сюжет и странных персонажей, за поведением которых хочется наблюдать. Так, в одном из рекламных роликов Гудков предстает в белом костюме и шляпе (почти как Никита Михалков в «Жестоком Романсе»), сипло исполняя мелодию на высоких тонах. Зритель лишь к концу рекламного ролика понимает, что просмотрел довольно изящно снятую рекламу лотереи. В следующем ролике Александр появляется в кадре уже в образе домового и пытается пообщаться со злобными хозяйками дома, Александрой Бортич и Мариной Федункив.
Нестандартная реклама интернет-тарифа получилась у артиста Никиты Кукушкина, исполняющего роль безумного фаната Александра Гудкова. Кукушкин буквально рыдает и просит кумира остаться жить у него дома.