Роберт Де Ниро сыграл наибольшее количество отрицательных ролей

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по данным IMDb
составил рейтинг 500 актеров, сыгравших наибольшее количество отрицательных персонажей в фильмах за свою карьеру. На первом месте оказался Роберт Де Ниро
.
Де Ниро неоднократно вживался в роль плохого парня. Если быть точнее, на счету актера 19 ролей отрицательных персонажей: это и Нил Макколи из «Схватки
», и Вито Корлеоне из «Крестного отца 2
», и Джимми Конвэй из «Славных парней
».
Вторую позицию рейтинга занял Петер Стормаре
, сыгравший 17 злодеев. Актер исполнял роли отрицательных героев в «Большом Лебовски
» и «Плохих парнях 2
».
Рон Перлман
оказался на третьем месте. Артист запомнился переходом на темную сторону в «Книге жизни
», «Полицейской академии
», «Людях в черном»
.
В первых десятках рейтинга также оказались Тим Карри
, Джеймс Вудс
, Винни Джонс
, Гэри Олдмен
, Кристофер Уокен
, Малкольм Макдауэлл
и Сэмюэль Л. Джексон.