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Роберт Де Ниро сыграл наибольшее количество отрицательных ролей

9 апреля
2020 год

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9 апреля 2020
Сайт guarantorloans.com по данным IMDb составил рейтинг 500 актеров, сыгравших наибольшее количество отрицательных персонажей в фильмах за свою карьеру. На первом месте оказался Роберт Де Ниро.

Роберт Де Ниро сыграл наибольшее количество отрицательных ролей

Де Ниро неоднократно вживался в роль плохого парня. Если быть точнее, на счету актера 19 ролей отрицательных персонажей: это и Нил Макколи из «Схватки», и Вито Корлеоне из «Крестного отца 2», и Джимми Конвэй из «Славных парней».

Вторую позицию рейтинга занял Петер Стормаре, сыгравший 17 злодеев. Актер исполнял роли отрицательных героев в «Большом Лебовски» и «Плохих парнях 2».

Рон Перлман оказался на третьем месте. Артист запомнился переходом на темную сторону в «Книге жизни», «Полицейской академии», «Людях в черном».

В первых десятках рейтинга также оказались Тим Карри, Джеймс Вудс, Винни Джонс, Гэри Олдмен, Кристофер Уокен, Малкольм Макдауэлл и Сэмюэль Л. Джексон.
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Роберт Де Ниро сыграл наибольшее количество отрицательных ролей фотографии
Роберт Де Ниро сыграл наибольшее количество отрицательных ролей фотографии
Роберт Де Ниро сыграл наибольшее количество отрицательных ролей фотографии
Роберт Де Ниро сыграл наибольшее количество отрицательных ролей фотографии
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