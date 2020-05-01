Чехова, Хилькевич и Малиновская рассказали о том, как пережили насилие

После того, как Регина Тодоренко публично заявила о том, что женщины, подвергшиеся насилию, сами виноваты в том, что мужчины избивают их
, многие звезды рассказали о том, как стали жертвами насилия. Маша Малиновская
, Анна Седокова
, Юлия Паршута
, Анна Хилькевич
, Анфиса Чехова
, Алена Кравец
, Сати Казанова
, Анна Плетнева
поделились жуткими историями об изнасилованиях и побоях.
Маша Малиновская вспомнила, как еще в детстве не смогла защититься от насильника.
«Я пережила сексуальное насилие в детстве. И это был мой первый сексуальный опыт. Я не сделала ничего, чтобы спровоцировать насильника. Я просто возвращалась домой из школы со своей одноклассницей, когда нас затащили в машину и отвезли в лес. Почему это произошло? Потому, что его в детстве не научили и ему осталось только действие? Я много раз задавалась вопросом, а что я сделала, чтобы он меня не бил и не насиловал? И поняла, что. Я просто не смогла вырваться и убежать...»
Певица Анна Седокова рассказала, что ушла от мужа-абьюзера, который унижал ее. Об этом она не жалеет. Анна вспоминает, как в детстве от них ушел отец и мать Седоковой растила детей одна. Хотя им приходилось нелегко, Анна понимала, что им живется гораздо лучше, чем соседским детям, ведь глава их семейства постоянно поднимал руку на них и их мать.
«Мама воспитывала нас с братом одна. Папа бросил нас, и мне от него не доставалось, а мама была типичной разведенной женщиной с двумя детьми, отсутствием денег и большой драмой. Но я была счастлива, потому что меня дома не били. Так, как бил своих девочек сосед сверху и другой сосед - отец двух дочек - этажом ниже. Я через стены слышала крики и детский плач, но они так и продолжали жить. Возможно, потому что хуже этого было для них одно - стать моей мамой. Остаться без мужика. Остаться одной. Прошло 30 лет, и в нашем обществе мало что изменилось...»
Юлия Паршута призналась, как ее систематически избивал муж и угрожал, что если она обратится в полицию, то сделает только хуже. Певица добавила, что не понимала, что такое отношение нельзя прощать.
«Шел третий год наших отношений. По факту - третий год в коробке страха и отчаяния. Без возможности искать и найти защиту и выход. Потому что это был: третий год «я-виновата-во-всем», третий год «я-никчемная», третий «я-ни-на-что-не-способна» год. Я была запугана до костей. Пелена безвыходности крепчала от его угроз - угроз не только мне: «Я вырежу твой род» и «тебе п***, если обратишься в полицию». В моей семье никогда не было рукоприкладства. Поэтому я не знала, что оно не лечится мудрым словом и кротким взглядом. Что его нельзя прощать».
Сати Казанова тоже затронула тему насилия, акцентировав внимание на том, что на Кавказе женщинам особенно тяжело быть услышанными.
«Так уж повелось, что в нашей стране, и особенно на Кавказе, женщина не очень-то имеет право заявлять о своей боли. Она даже не может себе представить, что кто-то способен ее понять, поддержать и защитить. Я сама столько раз предавала себя, будучи напуганной и растерянной, от того, что нет шансов, что кто-то меня поймёт. И молчала. И терпела. Думала, что что-то во мне не то. Слава Богу, мне повезло, что во мне ярый бунтарь и воин! Эти качества позволяли мне в конце концов разрубить уничтожающие меня отношения, где были измена, унижения, ложь, предательство, и даже желание завладеть моей волей. Не терпите, не молчите, не оправдывайте тиранов. Любите себя».
Анна Хилькевич не только рассказала о том, как неоднократно могла стать жертвой насильников, но и отметила, что скандал вокруг слов Регины Тодоренко - это настоящая травля. Актриса поделилась своим мнением, что даже за такое неосторожное высказывание нельзя втаптывать человека в грязь.
«Меня пытались изнасиловать, мне заламывали руки и били по лицу, мне угрожали. Но это не моя заслуга - мне везло, уберег Бог. Я всегда убегала и оставалась целой. Это было очень давно. Больше такому риску я себя не подвергала. Я не позволяла больше этим людям появляться в моей жизни. Никто не должен подвергаться насилию, никто не имеет права поднимать руку на человека. Третий день я наблюдаю за тем, что происходит в сети на тему домашнего насилия. И у меня волосы дыбом становятся. Статистика. Высказывания. Комментарии в ответ. Хейт. И случившийся буллинг. Да, публичному человеку нужно быть предельно осторожным в высказываниях, но это не повод втаптывать его в грязь. И помните. Мы не должны молчать, мы не должны терпеть, мы не должны бояться, мы должны быть услышаны».
Анна Плетнева рассказала, как подверглась травле в детском лагере. Тогда для певицы это стало настоящей травмой.
«Я была в пионерском лагере, мне было 8 лет и меня выбрали командиром отряда. Меня только приняли в октябрята, и миссия была очень ответственная. Я долго репетировала, как выйду вперед, скажу: "Отряд!!! Равняйсь!!! Смирно!!!!". И потом, промаршировав к вожатой, скажу: «Отряд к построению готов». В этот день я так волновалась, забыла сходить в туалет, все стояли в парадной форме, белых рубашках... Я кричу «Отряд, равняйсь, смирно!!!» И... описалась... Огромная лужа красовалась на асфальте... Я промаршировала с пунцовыми щеками к вожатой, давясь от слез, произнесла слова... И все, моя жизнь была кончена. Сказать, что меня травили - не сказать ничего!!! Я узнала, что такое настоящий стыд, унижение, жестокость. Мы все были милыми детишками, но я решила умереть... Меня спасла мама - она почувствовала и приехала за мной. Мамочка, спасибо...»
Раскритиковала слова Тодоренко и модель Алена Кравец, которая сообщила, что она подвергалась такому насилию и унижению, которое бы не смогли пережить такие девушки, как Регина.
«Я сама была жертвой насилия и знаю об этом не из мелодрам и «красивых сказок». Не дай бог таким, как Регина, это пережить! Что вообще такие «огламуренные» девочки понимают в насилии над женщиной?! Могли бы хоть на минутку представить себе, каково это, если по черствости души не способны сопереживать, прежде чем выплескивать на людей такую низость! Я на «своей собственной шкуре», на своих нервах, душевных страданиях, ранах, мучениях познала, каково это - издевательства, избиения, унижения».
Телеведущая Анфиса Чехова также обвинила Тодоренко в неумении следить за тем, что она произносит. Чехова поделилась тем, как пришла в травмпункт с побоями, полученными от мужа. Она добавила, что известность человека обязывает его говорить только мудрые слова и не дает права на ошибку.
«18 лет назад я пришла в травмпункт, изуродованная морально и физически, со сломанным носом и порванной барабанной перепонкой. Мое лицо было одним сплошным синяком, мое сердце было в клочья... Ведь меня избил мужчина, которого я настолько сильно любила, что прощала ему всё! Избил, потому что я устала терпеть его пьянство и пустые обещания и решила уйти»