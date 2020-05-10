Наталия Орейро спела военную песню на русском языке

анонс

Ксения Собчак, Юлия Хлынина и Анастасия Меськова побывали на онлайн-премьере

Актер признался в интервью, что хочет жить полной жизнью

«Я нацелен на любовь»: Джейк Джилленхол задумался о семье и детях

10 мая

Майли Сайрус осудила коллег, которые жалуются на изоляцию

Для звёзд карантин проходит совершенно иначе, чем для людей менее обеспеченных