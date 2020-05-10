Наталия Орейро спела военную песню на русском языке

75-ю годовщину Великой Победы отмечали не только в России, но и по всему миру. Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро удивила пользователей сети музыкальным подарком. Звезда любимых в России сериалов «Дикий ангел» и «Богатые и знаменитые» исполнила песню «Нам нужна одна победа», которая звучала в кинофильме «Белорусский вокзал».
«С Днем Победы! Мира во всем мире! Я люблю вас!», - поздравила своих подписчиков актриса.
Орейро не раз признавалась, что любит нашу страну, и россияне отвечают ей взаимностью. Подписчиков из России особенно тронуло такое поздравление: «Наташа — умничка такая, не обошла наш Великий Праздник! С Днём Победы!», «Обворожительно! Хоть и с акцентом», «Молодец! Очень красиво спела!», «Очень трогательно!».