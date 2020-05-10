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Наталия Орейро спела военную песню на русском языке

10 мая
2020 год

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10 мая 2020
75-ю годовщину Великой Победы отмечали не только в России, но и по всему миру. Аргентинская актриса и певица Наталия Орейро удивила пользователей сети музыкальным подарком. Звезда любимых в России сериалов «Дикий ангел» и «Богатые и знаменитые» исполнила песню «Нам нужна одна победа», которая звучала в кинофильме «Белорусский вокзал».



«С Днем Победы! Мира во всем мире! Я люблю вас!», - поздравила своих подписчиков актриса.

Наталия Орейро спела военную песню на русском языке

Орейро не раз признавалась, что любит нашу страну, и россияне отвечают ей взаимностью. Подписчиков из России особенно тронуло такое поздравление: «Наташа — умничка такая, не обошла наш Великий Праздник! С Днём Победы!», «Обворожительно! Хоть и с акцентом», «Молодец! Очень красиво спела!», «Очень трогательно!».
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Наталия Орейро спела военную песню на русском языке фотографии
Наталия Орейро спела военную песню на русском языке фотографии
Наталия Орейро спела военную песню на русском языке фотографии
Наталия Орейро спела военную песню на русском языке фотографии
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